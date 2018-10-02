В Сочи открывается международный форум, приуроченный к 15-летию РЖД

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Первый международный транспортно-логистический форум "PRO//Движение.1520", приуроченный к 15-летию со дня образования ОАО "РЖД", открывается в Сочи, говорится на сайте мероприятия.

"Форум станет новой площадкой для диалога между представителями транспортной отрасли, государства, инвестиционного сообщества, экспертов. Главными темами форума станут развитие транспортных коридоров, международное сотрудничество, ускорение грузопотоков", — сообщают организаторы.

Участие в работе форума примут представители крупнейших российских и зарубежных компаний, связанных с логистикой и перевозками, финансовых институтов. Среди них в программе значатся министр транспорта РФ Евгений Дитрих, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и другие.

Повестка

Важным пунктом программы форума организаторы называют презентацию технологических решений, которые способны радикально изменить привычную модель транспорта, перевозки грузов и пассажиров.

"В фокусе внимания участников форума будет поиск новых взаимовыгодных форматов взаимодействия разных видов транспорта, выработка совместных инициатив в интересах клиентов, возможности участия финансовых институтов в крупных инфраструктурных проектах, цифровизация", — говорится в сообщении.

В частности, в рамках форума на сессии с участием представителей крупных финансовых корпораций будет обсуждаться вопрос о том, какие инвестиционные стратегии финансирования железнодорожных проектов оптимальны. Главы национальных железных дорог и эксперты отрасли проведут заседание, посвященное устранению логистических барьеров при экспорте товаров. Темы для обсуждения: развитие коридора "Восток-Запад", ускорение контейнерных перевозок на маршруте от Дальнего Востока до западных границ России, скоростная отправка товаров e-commerce.

Пассажирские перевозки



"Отдельный поток деловой программы будет посвящен теме пассажирских перевозок", — сообщают организаторы.

Так, в рамках форума состоится второй международный пассажирский форум.

"На нем будут рассматриваться вопросы конкуренции, с которой приходится сталкиваться перевозчикам, роль маркетинга в цифровую эпоху", — говорится в сообщении.

1520 миллиметров — это официальная ширина колеи железных дорог России, стран СНГ, Балтии, Монголии и Финляндии. Ее общая протяженность на этом пространстве составляет свыше 150 тысяч километров. Такую колею еще называют "широкой" в сравнении с так называемой "узкой" колеей, которая используется, в частности, в странах Северной Америки, Европы, Китая и имеет ширину 1435 миллиметров.