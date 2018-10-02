ФСЭГ проведет выездную сессию на площадке завода "Новатэка"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) во вторник, 2 октября, в рамках программы "Российской энергетической недели-2018" проведет выездную панельную сессию на площадке завода "Новатэка" и его зарубежных партнеров "Ямал СПГ", сообщается на сайте РЭН.

Помимо генерального секретаря ФСЭГ Юрия Сентюрина, в сессии примут участие глава "Новатэка" Леонид Михельсон, замминистра энергетики России Павел Сорокин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Кроме того, в мероприятии примут участие такие представители мира газа и СПГ, как министр промышленности, энергетики и минеральных ресурсов Экваториальной Гвинеи Габриель Обиянг Лима, руководитель по продажам газа Qatar Petroleum Абдулазиз Сауд Аль-Тамими, президент Международного газового союза (МГС) профессор Джо-Мунг Канг.

Участники панельной сессии обсудят ситуацию и актуальные проблемы мирового рынка СПГ, а также выступят с докладами на тему "Россия на мировом рынке СПГ", "Климатические и экологические изменения: вызовы и возможности для индустрии природного газа", "Взгляд Катара на СПГ".

В частности, глава "Новатэка" расскажет участникам мероприятия о ключевых драйверах роста спроса на СПГ.

Российская энергетическая неделя пройдет в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.