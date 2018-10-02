Алекперов прокомментировал разногласия с "Роснефтью"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Несколько факторов вызвали разногласие между "Роснефтью" и "Лукойлом" по стоимости перевалки в терминале "Варандей", сообщил газете "Ведомости" глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"В проекте Требса и Титова складывается непростая ситуация", — сказал Алекперов, отвечая на вопрос о претензиях партнера по проекту — "Роснефти" — к стоимости перевалки в порту Варандей. "Совпало несколько факторов: и смена собственников проекта (Требса и Титова — ред.) и последующая ревизия контрактов, подписанных прежними акционерами… И возникло несогласие с ценой, которая складывается на перевалку-доставку продукции до рынка", — добавил он, отметив, что портовая инфраструктура Варандея является сложным и затратным технологическим проектом в арктических условиях.

По словам Алекперова, "Лукойл" предлагал "Роснефти" несколько вариантов выхода из ситуации, в том числе своп нефти Требса и Титова на Тимано-Печорское сырье, однако их это не устроило.

Как уточнил глава "Лукойла", "Роснефть, подала в ФАС документы, "обосновывающие цену" перевалки в Варандее. "Я надеюсь, что ФАС разберется и примет объективное решение", – добавил он. "Судьба у "Требса и Титова" непростая, но мы настроены на развитие этого проекта… Мы всегда были договороспособны, поэтому уверены, что и здесь придем к общим условиям", — заключил Алекперов.

Ранее в ФАС сообщили, что "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" подали жалобу на "Лукойл" из-за разногласий по стоимости перевалки на терминале "Варандей". Рассмотрение дела предварительно состоится 22 октября. "Башнефть-Полюс" — совместное предприятие "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%), разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе. В октябре 2016 года "Роснефть" купила 50,0755% акций "Башнефти" у государства, став таким образом участником проекта как материнская компания "Башнефти".

После этого "Роснефть" обратилась к "Лукойлу" с предложением о досрочном расторжении соглашения о поставках нефти "Башнефти" и встречной поставке нефтепродуктов трейдинговой дочке "Лукойла", компании Litasco, и контракты были расторгнуты по обоюдному согласию. Добытая на месторождении нефть поступает на морской ледостойкий отгрузочный причал "Варандей" компании "Лукойл". Оттуда нефть отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Северному морскому пути.