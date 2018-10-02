Алекперов прокомментировал разногласия с "Роснефтью"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Несколько факторов вызвали разногласие между "Роснефтью" и "Лукойлом" по стоимости перевалки в терминале "Варандей", сообщил газете "Ведомости" глава "Лукойла" Вагит Алекперов.
По словам Алекперова, "Лукойл" предлагал "Роснефти" несколько вариантов выхода из ситуации, в том числе своп нефти Требса и Титова на Тимано-Печорское сырье, однако их это не устроило.
Как уточнил глава "Лукойла", "Роснефть, подала в ФАС документы, "обосновывающие цену" перевалки в Варандее. "Я надеюсь, что ФАС разберется и примет объективное решение", – добавил он. "Судьба у "Требса и Титова" непростая, но мы настроены на развитие этого проекта… Мы всегда были договороспособны, поэтому уверены, что и здесь придем к общим условиям", — заключил Алекперов.
После этого "Роснефть" обратилась к "Лукойлу" с предложением о досрочном расторжении соглашения о поставках нефти "Башнефти" и встречной поставке нефтепродуктов трейдинговой дочке "Лукойла", компании Litasco, и контракты были расторгнуты по обоюдному согласию. Добытая на месторождении нефть поступает на морской ледостойкий отгрузочный причал "Варандей" компании "Лукойл". Оттуда нефть отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Северному морскому пути.