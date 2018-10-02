МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Пенсионную систему России ждут новые потрясения: правительство приняло ключевое решение о замене накопительных пенсий "индивидуальным пенсионным капиталом" (ИПК). Что это такое и чем новая система будет отличаться от нынешней — в материале РИА Новости.

Накопительная не накапливается

Сейчас пенсионное обеспечение россиян строится на страховом взносе (22 процента зарплаты), который состоит из двух частей. Большая часть (16 процентов) — страховая, поступающая в Пенсионный фонд России (ПФР).

Меньшая (шесть процентов зарплаты) — накопительная, которая может перечисляться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) для инвестирования в ценные бумаги с целью получения дополнительного дохода.

Правда, с 2014 года перечисление накопительных пенсий в НПФ заморожено, так что страховые пенсионные взносы россиян сейчас полностью поступают в ПФР.

Главная причина заморозки — санкционная война, развернутая Западом против России. Котировки на отечественном фондовом рынке упали, и возможности прибыльного инвестирования пенсионных накоплений НПФ резко сократились.

Правительство обеспокоилось тем, что в новых условиях частные пенсионные фонды не смогут выполнять свои обязательства перед гражданами. Поэтому решили передать всю полноту ответственности за пенсии государству в лице ПФР.

Однако это повлекло целый ряд негативных последствий: нагрузка на пенсионную систему возросла, в НПФ практически прекратился приток денег, а граждане начали жаловаться, что государство лишило их права распоряжаться собственной пенсией.

Чтобы раз и навсегда решить все проблемы, правительство в 2016 году предложило концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Ключевое слово "индивидуальный"

Смысл в том, что страховая часть пенсии остается без изменений, а деньгами, которые сейчас приходятся на накопительную часть, целиком и полностью распоряжается сам гражданин.

Он может вообще не отчислять средства, отказавшись от ИПК. Или выбрать комфортный для себя размер взноса — до шести процентов зарплаты включительно. Правда, пополняется ИПК из собственной зарплаты, а не за счет работодателя.

В этом заключается первое принципиальное отличие от действующей системы, где все должны платить по шесть процентов.

Второе важное новшество — пенсионные накопления переходят в собственность гражданина, а не государства.

Это, в частности, означает, что при достижении пенсионного возраста человек сам решает, что делать с накопленным капиталом: забрать все деньги сразу или получать ежемесячные выплаты в течение определенного срока.

Кроме того, накопленный пенсионный капитал передается по наследству в случае смерти клиента до того, как он полностью получит свои деньги.

В сентябре министр финансов Антон Силуанов сообщил, что средствами, отложенными в рамках системы ИПК, россияне смогут воспользоваться и до выхода на пенсию "в сложных ситуациях", например, при необходимости дорогостоящего лечения.

Силуанов также отметил, что для индивидуальных пенсионных капиталов введут систему, аналогичную страхованию банковских вкладов. Так что отложенные на старость деньги "будут в сохранности под защитой государства".

Не спрашивая согласия

По расчетам Министерства финансов, к ИПК присоединится около половины экономически активных граждан России. Суммарные отчисления ожидаются на уровне до триллиона рублей ежегодно.

Однако, по мнению экспертов, эти показатели достижимы, только если подключать граждан к новой системе автоматически. В противном случае клиентов ИПК окажется в 15-20 раз меньше, чем граждан, использующих возможности накопительной пенсионной системы.

Представители негосударственных пенсионных фондов отмечали, что они и сейчас предлагают клиентам практически полный аналог ИПК — продукт под названием "Индивидуальное негосударственное пенсионное обеспечение". Однако большой популярности у россиян он не снискал.

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) даже провело социологический опрос, выяснив, что около 80 процентов наших граждан "очень поверхностно знакомы" с особенностями пенсионных изменений и "в целом рассчитывают только на государственную страховую пенсию".

Поэтому Минфин с самого начала подразумевал для ИПК "автоподписку". Однако против выступил социальный блок правительства: в Минтруде завили, что вопрос должен решаться исключительно на добровольной основе.

Теперь компромисс найден: от термина "автоподписка" отказались, но суть оставили. Подключение граждан к ИПК обеспечит 158-я статья Гражданского кодекса, устанавливающая, что "молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон".

Другими словами, к системе ИПК присоединят всех россиян (соответствующий пункт предполагается добавить в трудовые договоры), однако затем при желании любой сможет отказаться от ИПК, либо подав соответствующее заявление, либо выбрав нулевой размер отчислений.

Таким образом, главный спорный вопрос уладили, и, как ранее заявлял Антон Силуанов, система ИПК в России готова заработать уже с 2020 года.