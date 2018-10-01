Доллар опустился ниже 65 рублей впервые с 8 августа

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Рубль усилил рост на нефти, подорожавшей выше 85 долларов за баррель сорта Brent, американская валюта уже дешевле 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22:02 мск снижался на 55 копеек — до 64,99 рубля, курс евро — на 91 копейку — до 75,20 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее, в понедельник, доллар опускался до 64,97 рубля — минимума с 8 августа.

Стоимость нефти вечером растет на 3%, до 85,19 доллара за баррель по марке Brent, обновляя максимумы с ноября 2014 года.