США запретили экспорт эстонским компаниям за поставки электроники в Россию

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Минторг США во вторник ограничит экспортную деятельность двух эстонских компаний за незаконный экспорт продукции в Россию, свидетельствует имеющийся в распоряжении РИА Новости документ.

Проведенное управлением промышленности и безопасности минторга США расследование показало, что зарегистрированные в Эстонии компании Eastline Technologies и Adimir, а также российская Real Components Ltd и связанные с ними Валерий Космачев (зарегистрирован в Эстонии) и Сергей Ветров (зарегистрирован в РФ) были вовлечены в поставки американской электронной продукции в Россию в обход действующих ограничений. Гражданство Космачева и Ветрова не уточняется.

"Eastline, Adimir, Космачев и Ветров посредством трансфера через Эстонию и Финляндию были вовлечены в сознательное нарушение правил, касающихся закупок американской продукции, экспорт которой в Россию ограничен. При этом они предоставляли недостоверную информацию о финальном заказчике и конечном пункте назначения продукции американским поставщикам и правительству США", — говорится в документе, опубликованном на сайте федерального правительства США.

Официальная публикация решения состоится во вторник, 2 октября. Запрет на предоставление "экспортных льгот" вводится на 180 дней и может быть обжалован или продлен.

По данным минторга, финальным заказчиком продукции являлась российская компания Real Components Ltd, владельцем которой назван Сергей Ветров. Несмотря на то что утверждают в минторге США, Космачев формально отошел от управления компанией Adimir и Eastline в 2016 году, совладельцем которой до конца 2016 года также являлся Ветров, оба продолжали вести бизнес от имени компаний. Последние случаи отправки продукции из США были зафиксированы в сентябре 2018 года, сообщает минторг США.

В связи с выявленными нарушениями ведомство считает необходимым "предупредить частные лица и компании в США и за границей о том, что им следует сократить взаимодействие и экспортные поставки компонентов с указанными компаниями и лицами".

Документ на обозначенный срок запрещает предоставление Eastline, Adimir и связанным с ними лицами экспортных лицензий, ведение переговоров о закупках или финансировании сделок, а также запрещает взаимодействие с ними.