ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу увеличить товарооборот с Республикой Татарстан в два раза — до 60 миллиардов рублей в год, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

В понедельник с рабочим визитом в Магнитогорск в Челябинской области прибыла делегация Татарстана во главе с президентом Республики Рустамом Миннихановым. Вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским Минниханов посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

"На 80% товарооборота Челябинской области с Республикой Татарстан составляет продукция Магнитогорского металлургического комбината. Мы сегодня поставили перед собой амбициозную задачу увеличить товарооборот между регионами с 35 до 60 миллиардов рублей. Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга", — цитирует пресс-служба слова губернатора Бориса Дубровского.

Так, в июле 2018 года была утверждена "дорожная карта" по развитию взаимовыгодного сотрудничества между Челябинской областью и Республикой Татарстан, мероприятия которой нацелены на крупные отраслевые проекты. Также в этом году в Казани состоялось подписание соглашения между министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и Федеральным ядерным центром в Снежинске — речь идет о межрегиональной кооперации в производстве оборудования для нефтегазовой отрасли и по ряду новых инновационных технологических решений, уточняется в сообщении.

Кроме того, поясняет пресс-служба, нужно отметить формирование международного грузопассажирского коридора "Берлин – Москва – Астана – Пекин", который проходит через экономические центры Казань и Челябинск — речь идет о высокоскоростных железнодорожных магистралях "Москва – Казань – Екатеринбург" и "Екатеринбург – Челябинск".

По данным пресс-службы, в Республику Татарстан осуществляются регулярные поставки металла, труб стальных, продукции машиностроения (грузовые автомобили, бульдозеры), строительных материалов (щебень, цемент), а также продукции пищевой (масло растительное, мука, крупа, кондитерские и макаронные изделия, мясо птицы) и легкой промышленности (обувь, белье). Из Республики Татарстан в Челябинскую область поставляются продукция машиностроения (грузовые автомобили "Камаз", автобусы), продукция химической промышленности (шины для грузовых и легковых машин, покрышки, каучуки), продовольственные товары (мясо, масложировая и молочная продукция, кондитерские изделия, сахар, пиво), товары народного потребления (ткани, обувь, холодильники).

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