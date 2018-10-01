Трамп надеется, что конгресс США одобрит договор USMCA

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что конгресс США одобрит новый торговый договор с Мексикой и Канадой.

Трампа спросили, считает ли он, что ему удастся добиться одобрения в конгрессе.

"Думаю, да, но если нет, то у нас есть много альтернатив", — ответил Трамп на соответствующий вопрос на пресс-конференции, не уточнив, о каких альтернативах идет речь.

Несколько позже Трампа спросили, уверен ли он в том, что сделка получит одобрение в конгрессе. "Я совсем не уверен", — признал Трамп, предположив, что на процедуру в конгрессе может повлиять "политика 2020 года". Трампу в 2020 году предстоит переизбираться на второй четырехлетний срок.

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Предполагается, что у американского конгресса в нынешнем составе будет 60 дней на одобрение сделки. Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября.

Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры начались в 2017 году. Трамп заявлял, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.

США ранее достигли отдельного соглашения с Мексикой и грозили ограничиться двусторонним договором с Мехико, если Оттава не пойдет на американские условия.