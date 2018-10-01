Трамп надеется, что конгресс США одобрит договор USMCA

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что конгресс США одобрит новый торговый договор с Мексикой и Канадой.
"Думаю, да, но если нет, то у нас есть много альтернатив", — ответил Трамп на соответствующий вопрос на пресс-конференции, не уточнив, о каких альтернативах идет речь.
Несколько позже Трампа спросили, уверен ли он в том, что сделка получит одобрение в конгрессе. "Я совсем не уверен", — признал Трамп, предположив, что на процедуру в конгрессе может повлиять "политика 2020 года". Трампу в 2020 году предстоит переизбираться на второй четырехлетний срок.
Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Предполагается, что у американского конгресса в нынешнем составе будет 60 дней на одобрение сделки. Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября.
США ранее достигли отдельного соглашения с Мексикой и грозили ограничиться двусторонним договором с Мехико, если Оттава не пойдет на американские условия.