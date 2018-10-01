В Мексике оценили новое торговое соглашение с США

МЕХИКО, 1 окт – РИА Новости. Введенные ранее США пошлины на сталь и алюминий и ответные меры со стороны Мексики могут быть отменены в результате достижения нового торгового соглашения USMCA вместо НАФТА, сообщил в понедельник министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

В марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня. В ответ в начале июня Мексика официально объявила о введении пошлин в 15-25% на некоторые виды продукции из стали, свинины, сельскохозяйственные товары и виски из США.

"Мое предложение — найти решение до подписания, чтобы убрать эти враждебные защитные меры, чтобы США отозвали пошлины на сталь и алюминий, а мы — наши ответные пошлины на сыры, свинину, яблоки и ряд других продуктов", — заявил Гуахардо в эфире телевидения Imagen.

Ранее он сообщил, что новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой USMCA планируется к подписанию главами трех государств 29 ноября в аргентинском Буэнос-Айресе в рамках саммита "большой двадцатки". По мнению Гуахардо, эффект от нового соглашения стоит ожидать во второй половине 2019 года.

В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето позитивно оценил факт достижения договоренностей. "Модернизация торгового соглашения между Мексикой, Канадой и США заканчивается после 13 месяцев переговоров и обеспечивает то, что мы предложили с начала — соглашение "выигрывать-выигрывать-выигрывать", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

Также позитивно отреагировал и глава МИД Мексики Луис Видегарай. "Это хорошая новость, дающая уверенность экономике Мексики, торговле и инвестициям, она обеспечивает интеграцию региона, который должен быть наиболее конкурентоспособным в мире", — сказал Видегарай в эфире канала Televisa.

На известие о заключении соглашения среагировала и мексиканская валюта песо. На межбанковском рынке с утра понедельника ее стоимость к доллару достигла наилучших показателей с 8 августа – 18,59 песо за единицу американской валюты.

Ранее на сайте правительства Канады было опубликовано совместное заявление главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. В нем говорилось, что США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА.

Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры на этот счет начались в 2017 году. Трамп заявлял, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.