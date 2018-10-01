ФАС утвердила повышение тарифов РЖД на перевозку пассажиров в плацкарте

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельно допустимый темп роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании на уровне 3,9% с 1 января 2019 года, сообщила служба.

"Правление Федеральной антимонопольной службы одобрило заявку ОАО "РЖД" и утвердило предельно допустимый темп роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании на уровне 3,9% с 1 января 2019 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое тарифное решение позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке перевозок пассажиров.