Татарстан и Челябинская область намерены нарастить товарооборот почти вдвое

КАЗАНЬ, 1 окт — РИА Новости. Татарстан и Челябинская область в ближайшие годы планируют увеличить межрегиональный товарооборот с нынешних 35 миллиардов рублей до 60 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"В ходе встречи президента республики Татарстан Рустама Минниханова с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, где обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений между регионами, стороны договорились к 2020 году довести межрегиональный товарооборот до 60 миллиардов рублей", — говорится в сообщении по итогам рабочей поездки Минниханова в Магнитогорск.

Отмечается, что в настоящее время Челябинская область входит в число ведущих партнеров Татарстана по межрегиональным торгово-экономическим связям. По итогам прошлого года межрегиональный товарооборот превысил 35 миллиардов рублей. Татарстан поставляет преимущественно грузовые и легковые автомобили, автобусы, различные шины, холодильники, продукты питания, моющие средства, лакокрасочную продукцию и медицинские инструменты, из Челябинской области завозятся металл, цемент и строительные материалы, трамвайные вагоны, продукты питания и товары народного потребления.

Минниханов напомнил, что в июле этого года посетил город Снежинск, после чего в Казани было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством промышленности и торговли Татарстана и Всероссийским НИИ технической физики им. академика Е.И. Забабахина. Кроме этого, развивается партнерство института с минздравом Татарстана по диагностике и лечению онкологических заболеваний.

По информации пресс-службы, в ходе поездки Минниханов ознакомился с деятельностью Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

"Магнитогорский металлургический комбинат – ключевой партнер многих наших предприятий, таких как "КамАЗ", Альметьевский трубный завод, "ПОЗиС", "Форд Соллерс" и других. Ежегодный объем поставок металлопроката только в Татарстан свыше 310 тысяч тонн на сумму более 12 миллиардов рублей. В мае этого года в "Алабуге" мы запустили новое современное производство – металлоцентр комбината и турецкой компании "Джошкуноз". Уверен, что сотрудничество наших регионов будет нарастать", — отметил Минниханов в беседе с Дубровским и председателем совета директоров ММК Виктором Рашниковым.

Сервисный металлоцентр "ММК-Джошкуноз-Алабуга" — совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и турецкой компании "Джошкуноз". Общий объем инвестиций в проект составил почти 350 миллионов рублей. Планируемый объем выпуска стальных заготовок (бланков) для автомобилестроительной промышленности – 41,5 тысячи тонн в год. В настоящее время ММК является единственным поставщиком проката для компании Ford в России и покрывает практически 100% ее потребности, в том числе компании "Форд Соллерс".

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