Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля до конца года

Монеты номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монеты номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министерство экономического развития просчитало изменения курса российской валюты в прогнозе социально-экономического развития страны до 2024 года.

"Фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам (значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов, экономический рост), остаются благоприятными. В этих условиях Минэкономразвития России ожидает возвращения обменного курса рубля к уровням 64-65 рублей за доллар в октябре-декабре 2018 года", — говорится в тексте документа.

Ранее глава ведомства Максим Орешкин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что министерство ожидает в среднесрочной перспективе выход курса доллара на уровень 63-64 рубля.

По данным Московской биржи, на сегодняшних торгах курс доллара расчетами "завтра" рос на семь копеек — до 65,6 рубля, курс евро снижается на шесть копеек, — до 76,04 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,65 процента — до 83,27 доллара за баррель.

Минфин прогнозирует номинальное ослабление

При этом Министерство финансов в долгосрочной перспективе прогнозирует ослабление курса российской валюты. Об этом говорится во внесенном в Госдуму проекте федерального бюджета.

По расчетам ведомства, в 2021-2025 годах курс рубля составит 66,4 рубля за доллар, в 2026-2030 годах — 71,1 рубля, а в следующую пятилетку — 73,9 рубля.

В Минфине подчеркнули, что приведенные цифры являются номинальным курсом, тогда как реальный эффективный курс рубля, учитывающий валютные показатели торговых партнеров России, останется стабильным.

Авторы документа связывают номинальное ослабление с разницей в темпах роста цен в России и США.