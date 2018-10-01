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Экономика

Володин прокомментировал проект бюджета на 2019-2021 годы

(обновлено: 16:01 01.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фотоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Проект федерального бюджета РФ на 2019-2021 года – это бюджет новых возможностей страны, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Володин выступил против выделения представительских расходов
"Совет Государственной Думы рассмотрел и направил в комитеты Государственной Думы и регионы РФ внесенный правительством в минувшую субботу проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.", — сообщил Володин журналистам по итогам дополнительного заседания совета Государственной Думы в понедельник.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что "впервые с 2014 года мы будем рассматривать профицитный бюджет".

"Это бюджет новых возможностей развития страны. Его доходная часть составит в будущем году 19 трлн 969,3 млрд руб. По сравнению с 2018 годом рост на 6,5%. Расходная часть – 18 трлн 37,2 млрд руб. Ожидается, что профицит в 2019 году составит почти 2 трлн рублей", — добавил он.

Отделение Пенсионного фонда в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета ПФР на 2019-2021 годы
Володин также отметил, что "при расчете бюджета учитывались макроэкономические параметры, такие как уровень инфляции". "Причем, необходимо подчеркнуть, растут именно несырьевые, ненефтегазовые доходы. В 2019 году их объем прогнозируется на уровне 11,671 трлн рублей, это на 16,3% больше, чем ожидается в 2018 году. В целом планируется, что в 2019 году объем внутреннего валового продукта страны составит 105 трлн 820 млрд руб. Напомню, в 2017 году ВВП составлял немногим более 92 трлн руб. А в этом году ожидаемый размер ВВП — более 101 трлн руб", — сказал он.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что в бюджете на трехлетний период предусмотрены все необходимые средства по ключевым направлениям развития страны, которые определил в своем послании Федеральному Собранию и в майском указе президент Владимир Путин".

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев призвал повысить эффективность использования бюджетных ресурсов
"Профицитный бюджет позволит направить средства также в Фонд национального благосостояния, выполнить все обязательства по индексации пенсий и других социальных выплат. Так, на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019-2021 годах планируется выделить почти 319 млрд руб. (2019 – 105,3 млрд; 2020 – 105,3 млрд; 2021 – 108,36 млрд)", — напомнил он.

Володин также отметил, что на госпрограмму "Развитие здравоохранения" в 2019 г. планируется направить 504,2 млрд руб. (рост по сравнению с 2018 годом – 30,7%); на госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ" — 177,4 млрд руб (рост – 51,8%); на госпрограмму "Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг." — 126,4 млрд руб (рост – 18,1%); на госпрограмму "Развитие науки и технологии" — 679,6 млрд руб (рост – 261,5%).

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Володин призвал депутатов не делать селфи во время голосования
Правительство РФ в субботу внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сверстанный с профицитом на всю предстоящую трехлетку. Согласно документу, размещенному на федеральном портале нормативных правовых актов после его одобрения кабмином, доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. При подготовке бюджета правительство исходило из прогноза инфляции не выше 4,3%.

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