Россельхознадзор усиливает контроль за продукцией пяти белорусских компаний

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля за продукцией пяти белорусских компаний из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований РФ и Евразийского экономического союза (ЕЭАС), сообщает ведомство.

"В продукции пяти белорусских предприятий подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России", — говорится в сообщении.

Под ограничения попали ОАО "Агрокомбинат "Приднепровский", ОАО "Гомельская птицефабрика", ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат", СООО "Коскро", а также ОАО "Минский мясокомбинат".