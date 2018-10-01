МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Великобритании и США выгодно, чтобы украденные в России деньги оставались в их экономиках, а не возвращались в российский бюджет, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"Есть проблемы взаимодействия с другими странами. Мы действительно рассматриваем абсолютно все запросы и ходатайства наших зарубежных коллег. По всем из них мы даем конкретные мотивированные ответы. Да, иногда отказываем в удовлетворении просьбы, но всегда объясняем мотивы такого решения. А некоторые партнеры с годами тянут с решениями, а порой и вовсе не отвечают на наши официальные запросы о выдаче или правовой помощи", — сказал Чайка в эфире нового интерактивного видеосервиса ГП "Эфир"

"В первую очередь я имею в виду Великобританию и США. И причиной тут не всегда служит политика, ведь этим странам выгодно, чтобы украденные и выведенные из России миллиарды долларов оставались в их экономике и не возвращались к нам в бюджет", — добавил он.

По его словам, властям Великобритании и США не важен источник происхождения средств, которые вливают "сбежавшие от уголовного преследования россияне". Другие страны также выдают "обычных уголовных преступников" за "жертв политических репрессий" и на этом основании отказывают от экстрадиции, завил Чайка.

"Тем не менее, мы стараемся поддерживать и развивать рабочие взаимоотношения со всеми зарубежными коллегами и нам это, безусловно, удается", — сказал Чайка.