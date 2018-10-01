Россельхозбанк докапитализируют на 20 миллиардов рублей

ГОРКИ, 1 окт — РИА Новости. Правительство РФ в 2018 году докапитализирует Россельхозбанк на 20 миллиардов рублей, в следующем году этот процесс будет продолжен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

"Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень поддержки, необходимый уровень ликвидности, чтобы вы могли и дальше успешно кредитовать аграрный сектор, я принял решение о том, чтобы докапитализировать банк. В этом году мы направим на докапитализацию 20 миллиардов рублей и в следующем году докапитализацию продолжим. Такие решения будут приняты, просил бы их реализовать для развития сельского хозяйства в нашей стране и поддержки аграрного сектора, малого и среднего бизнеса и для других целей", — сказал глава правительства.

Глава банка поблагодарил Медведева за такое решение, отметив, что это "огромная поддержка для Россельхозбанка и для предприятий агропромышленного сектора". "И добрая новость", — добавил председатель правительства.

Медведев отметил, что Россельхозбанк — это ведущий институт для финансирования прежде всего аграрного сектора. "В прошлом у банка были проблемы, так называемые токсичные активы, то есть это накопленные проблемные долги, а также участие в тех или иных проектах, по которым вероятность платежа практически нулевая, поэтому их нужно закрывать", — добавил премьер.

РСХБ, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. Государство докапитализирует кредитную организацию ежегодно.