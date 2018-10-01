В Еврокомиссии поприветствовали окончание переговоров по USMCA

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия приветствует завершение переговоров между Соединенными Штатами и Канадой по торговому соглашению США, Мексики и Канады USMCA, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

Ранее на сайте правительства Канады было опубликовано совместное заявление главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. В нем говорилось, что США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA.

"Мы приветствуем завершение переговоров между Соединенными Штатами и Канадой после аналогичного сообщения о США и Мексике, и ожидаем дальнейших подробностей. Мы изучим результаты этих переговоров, когда появится больше информации", — сказал собеседник агентства.