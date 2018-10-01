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Экономика

Эксперт прокомментировал указ о госзакупках в Ленинградской области

(обновлено: 14:35 01.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЛенинградская область. Архивное фотоЛенинградская область. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Меры правительства Ленинградской области по сведению к минимуму государственных закупок у единственного поставщика снизят цены по результатам тендеров и улучшат качество услуг, сообщил РИА Новости директор центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов.

Конкуренция в приоритете

На прошлой неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал указание свести к минимуму государственные закупки у единственного поставщика.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Развитие конкуренции — приоритетная задача, стоящая перед экономикой региона. Создать конкурентную среду, открытый рынок призвал в своем "майском указе" президент РФ Владимир Путин. И мы, разумеется, начнем с себя. Я поручаю правительству в ближайшее время ограничить заключение государственных контрактов с единственным поставщиком, а к 2020 году полностью запретить осуществлять закупки у одного контрагента", — сказал Дрозденко на заседании инвестиционного совета Ленинградской области.

В 2019 году, пояснил губернатор, будет введен переходный период. Каждый конкурс, на который пришел только один участник, будет проводиться повторно. Если комитет или подведомственное учреждение допустит распределение более 50% заказов у единственного поставщика, то руководителя будут ждать серьезные санкции.

Улучшение качества и снижение цены

"Закупки у одного контрагента во многих случаях прикрывают коррупционную процедуру, в результате которой заказы уходят "по своим". Если в Ленинградской области через запрет закупок у единого поставщика удастся обеспечить конкуренцию, то мы увидим не только снижение цен по результатам тендеров, но и повышение качества услуг", — считает Коптелов.

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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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По его мнению, за счет государственных денег может улучшиться положение компаний из пищевой и строительных отраслей, ИТ-компаний и компаний, связанных с утилизацией отходов и уборкой территорий.

"Государственно-частное партнёрство наиболее эффективно в сфере строительства, в транспортных перевозках, медицине, а также создании наукоемких производств, так как у частного бизнеса не всегда хватает сил и ресурсов пробиться через существующие бюрократические барьеры", — отметил Коптелов.

Эксперт напомнил, что на начало 2018 года в Ленинградской области действуют более 63 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом количество субъектов малого и среднего бизнеса на 1 тысячу населения Ленинградской области чуть больше 34. Малый и средний бизнес, в основном, сконцентрирован в обрабатывающем производстве, сельском и лесном хозяйстве, а это значит, что усиливая меры государственный поддержки сельского хозяйства, а также помогая с выходом на европейский рынок, государство даст определённую поддержку уже существующим предприятиям малого и среднего бизнеса, добавил Коптелов.

Ленинградская область. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Программа действует

В Ленинградской области действует программа по развитию конкурентной среды. Благодаря открытой экономической политике, осуществляемой регионом, удалось добиться 30-процентной доли малого и среднего бизнеса в структуре валового регионального продукта. Наибольшего прогресса по созданию конкурентной среды удалось добиться в сфере пассажирских перевозок (83% рынка занято частными компаниями) и в сфере предоставления услуг связи и доступа в интернет (80% рынка — в частных руках). Ленинградская область также активно реализует проекты государственно-частного партнерства. В регионе на принципах концессии строится реабилитационный центр, плавательный бассейн, объекты инженерной инфраструктуры.

Согласно национальному плану развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, во всех сферах и отраслях страны должно появиться не менее трех организаций, одна из которых должна быть частной. Частным структурам должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к государственным закупкам.

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