Нефть торгуется в районе 83 долларов за баррель

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник вновь торгуются вблизи максимумов с 2014 года — уровня, достигнутого впервые в пятницу, на фоне опасений дефицита нефти на рынке из-за санкций США против Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,29%, до 82,97 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,23%, до 73,42 доллара за баррель. В ходе торгов пятницы нефть Brent дорожала до 83 долларов, — впервые с ноября 2014 года.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с этой страной, восстанавливают санкции против нее, а по отношению к энергетическому сектору они должны вступить в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

Более того, китайская Sinopec сообщила, что уже приостановила покупку иранской нефти. При этом Китай является крупнейший покупателем этой нефти.

"Если китайские нефтеперерабатывающие заводы последуют санкциям США (против Ирана — ред.) более активно, чем ожидалось, баланс на рынке, скорее всего, будет нарушен еще существеннее", — заявил аналитик по сырьевым товарам банка Emirates NBD Эдвард Белл (Edward Bell).

"Скоро мы увидим, как примерно 1,5 миллиона баррелей иранской нефти уйдут с рынка с 4 ноября. Если рынок почувствует, что мощности Саудовской Аравии выработаны на уровне 10,5 миллиона баррелей в сутки… цены на нефть взлетят за 100 долларов", — добавляет глава отдела торговли по Азиатско-Тихоокеанскому региону OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes).