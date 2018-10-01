С открытием Крымского моста для грузовиков паромное движение остановилось

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Работа керченской паромной переправы после открытия грузового движения по Крымскому мосту почти остановилась, сообщил глава ГУП "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Ограничения по движению грузовиков, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона, были сняты в полночь на понедельник. За первые восемь часов по мосту проехало более 700 грузовиков.

"С сегодняшнего дня паромы впервые за четыре с лишним года (!) остались без работы не по погоде. Порт Крым — порт Кавказ, порт Керчь — порт Кавказ остановились без грузовых автомобилей", — написал Волков на своей странице в Facebook.

На переправе "Рыбный порт Керчи — порт Кавказ" на данный момент работают паромы для перевозки опасных грузов с небольшой загрузкой, отметил глава госпредприятия.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Сотни грузовиков впервые проехали по Крымскому мосту

До открытия автодорожной части Крымского моста керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. Последние несколько месяцев переправой в основном перевозился грузовой транспорт.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>