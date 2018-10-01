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Экономика

С открытием Крымского моста для грузовиков паромное движение остановилось

Сюжет:
Крымский мост (488)
(обновлено: 14:22 01.10.2018)
04110
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПаромная переправа Кавказ - КерчьПаромная переправа Кавказ - Керчь
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Работа керченской паромной переправы после открытия грузового движения по Крымскому мосту почти остановилась, сообщил глава ГУП "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Грузовые машины на Керченском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По Крымскому мосту за первые восемь часов проехали более 700 грузовиков

Ограничения по движению грузовиков, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона, были сняты в полночь на понедельник. За первые восемь часов по мосту проехало более 700 грузовиков.

"С сегодняшнего дня паромы впервые за четыре с лишним года (!) остались без работы не по погоде. Порт Крым — порт Кавказ, порт Керчь — порт Кавказ остановились без грузовых автомобилей", — написал Волков на своей странице в Facebook.

На переправе "Рыбный порт Керчи — порт Кавказ" на данный момент работают паромы для перевозки опасных грузов с небольшой загрузкой, отметил глава госпредприятия.

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© Ruptly
Сотни грузовиков впервые проехали по Крымскому мосту

До открытия автодорожной части Крымского моста керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. Последние несколько месяцев переправой в основном перевозился грузовой транспорт.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Без простоев и нервов: движение грузовиков по Крымскому мосту
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗа первые восемь часов по мосту проехали более 700 грузовиков.Грузовые машины на подъезде к Керченскому мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т. 1 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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За первые восемь часов по мосту проехали более 700 грузовиков.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПервые фуры привезли в Крым молоко, мясо и стройматериалы.Водитель в кабине грузовой машины на Керченском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Первые фуры привезли в Крым молоко, мясо и стройматериалы.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПо встречному направлению двигались машины с продукцией крымских винодельческих предприятий.Грузовые машины на подъезде к Керченскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По встречному направлению двигались машины с продукцией крымских винодельческих предприятий.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВодители назвали открытие грузового движения по мосту праздником.Грузовые машины на Керченском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Водители назвали открытие грузового движения по мосту праздником.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"В прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса. Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы очень ждали этот мост", — рассказал один из водителей.Грузовые машины на Керченском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"В прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса. Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы очень ждали этот мост", — рассказал один из водителей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВодитель другого грузовика заметил, что, наверное, в первый раз едет через Керченский пролив без простоев, нервов и оглядки на погоду.Пост ДПС на подъезде к Керченскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Водитель другого грузовика заметил, что, наверное, в первый раз едет через Керченский пролив без простоев, нервов и оглядки на погоду.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.Грузовая машина на подъезде к Керченскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНачало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.Водитель в кабине грузовой машины на Керченском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАвтомобильную часть моста открыли в мае.Пост ДПС возле въезда на Керченский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Автомобильную часть моста открыли в мае.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДвижение по железнодорожной части моста должно начаться в декабре 2019 года.Водитель грузовой машины, украшает шариками кабину перед первым проездом по Керченскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Движение по железнодорожной части моста должно начаться в декабре 2019 года.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГрузовые машины на Керченском мосту.Грузовые машины на Керченском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Грузовые машины на Керченском мосту.
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Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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