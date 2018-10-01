Электросетевые учения в Тверской области идут с опережением плана

ТВЕРЬ, 1 окт — РИА Новости. За неделю элетросетевых учений в Тверской области расчищены около 1,7 тысяч гектаров просек — это на 21 % превышает установленный план перед энергетиками, сообщает пресс-служба правительства области.

Учения по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах региона стартовали 22 сентября. Губернатор региона Игорь Руденя назвал учения важным событием, не имеющим прецедентов и аналогов в истории регионаОдновременно на территории области работают более пяти тысяч человек, задействованы свыше 850 единиц техники.

В течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. Расчистка просек проводилась вдоль воздушных линий электропередачи. Кроме того, обновлено 530 километров ЛЭП, что позволит снизить аварийность и минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

В учениях принимают участие специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" — "Тверьэнерго", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Управления МЧС России по Тверской области, ГБУ Лесозащитный противопожарный центр — "Тверьлес". В частности, от лесной отрасли региона в работах задействовано 53 бригады, 605 человек, 70 единиц техники.

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