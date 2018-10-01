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Экономика

"Аэрофлот" получил в эксплуатацию пятидесятый самолет "Сухой Суперджет 100"

(обновлено: 13:35 01.10.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамолет Сухой Суперджет 100 во время церемонии передачи авиакомпании Аэрофлот 50-го самолета Сухой Суперджет 100 в аэропорту Шереметьево. 25 сентября 2018Самолет Сухой Суперджет 100 во время церемонии передачи авиакомпании Аэрофлот 50-го самолета Сухой Суперджет 100 в аэропорту Шереметьево. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получила в эксплуатацию пятидесятый самолет Superjet 100 (SSJ100). Торжественная церемония передачи юбилейного SSJ100 — это итог реализации двух соглашений на поставку сначала тридцати, а затем двадцати самолетов российского производства. Проект реализовывался при участии ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Новый борт получил имя русского художника Василия Поленова. В минувшую среду пятидесятый Superjet 100 совершил свой первый рейс по маршруту Москва-Сочи-Симферополь.

Певец Иосиф Кобзон. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Торжественную церемонию передачи пятидесятого самолета Superjet 100 открыл генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев. Он отметил, что юбилейные самолеты у "Аэрофлота" еще будут: 10 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке руководители ПАО "Аэрофлот" и ОАК подписали новое соглашение на поставку в авиапарк "Аэрофлота" ещё ста самолетов SSJ100.

По словам В. Савельева, поставки новых самолетов в авиапарк "Аэрофлота" начнутся с 2019 года и к 2026 году число отечественных самолетов в арсенале "Аэрофлота" увеличится до 200 машин. Кроме того, Савельев отметил, что "Аэрофлот" традиционно помогает отечественным авиастроителям ставить на крыло новые самолеты.

Производителем самолетов Superjet 100 является акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого" (АО "ГСС").

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Компания основана в 2000 году с целью создания и продвижения новых моделей гражданских самолетов российского производства. На сегодняшний день компания занимается разработкой, производством, продажами и техническим обслуживанием самолета Superjet 100.

Производство самолета, его окончательную сборку, осуществляет Комсомольский-на-Амуре филиал АО "Гражданские самолеты Сухого" (КнАФ) при непосредственном участии других заводов на территории России, где изготавливаются составные части Superjet 100. Готовые детали передают в КнАФ, где и производится окончательная сборка самолета.

На торжественной церемонии передачи "Аэрофлоту" пятидесятого самолета Superjet 100 президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов отметил, что "Аэрофлот" оказал большое влияние на развитие проекта SSJ100. По его словам, компании планируют продолжить совместную работу в будущем.

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Контракт о поставке новых самолетов МС-21 и еще ста самолетов Superjet 100 фактически формирует производственную базу нашей компании на ближайшие шесть лет. Это создает рабочие места не только на Дальнем Востоке, но и в нашей промышленности в целом. В новых машинах, которые будут поставляться, будет существенно увеличена доля компонентов российского производства. Это наша задача, которую мы планируем реализовывать уже с 2020 года", — сказал Рубцов.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДевушки в униформе компании "Аэрофлот" на церемонии передачи авиакомпании "Аэрофлот" 50-го самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту "Шереметьево"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Девушки в униформе компании "Аэрофлот" на церемонии передачи авиакомпании "Аэрофлот" 50-го самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту "Шереметьево"

Superjet 100 — ближнемагистральный пассажирский самолет, летающий на расстояния до 4,6 тысячи километров.

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый рейс "Аэрофлота" на самолете Superjet 100 состоялся в июне 2011 года по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Самолеты SSJ100 эксплуатируются в основном на внутренних рейсах, например, летают в Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск. Помимо этого авиалайнеры обслуживают и международные линии, и выполняют рейсы в Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляну, Ригу, Софию, Тиват и другие города — всего в 15 городов СНГ и Европы.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет 100" во время церемонии передачи авиакомпании "Аэрофлот" 50-го самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту "Шереметьево"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет "Сухой Суперджет 100" во время церемонии передачи авиакомпании "Аэрофлот" 50-го самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту "Шереметьево"

По данным на сентябрь 2018 года, в эксплуатации по всему миру находится 138 самолетов SSJ100, при этом у национального перевозчика России крупнейший парк самолетов данного типа.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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Помимо "Аэрофлота", SSJ100 эксплуатируют мексиканская авиакомпания InterJet, ирландская авиакомпания CityJet. Среди российских перевозчиков Superjet 100 используют "Газпром авиа", "Якутия", "Ямал", "ИрАэро", "Азимут" (Ростов-на-Дону), а также МЧС и МВД России.

В июле текущего года третий самолет SSJ100 в бизнес-версии пополнил парк Королевских ВВС Таиланда. Поставки начались в 2016 году.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет 100" во время церемонии передачи авиакомпании "Аэрофлот" 50-го самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту "Шереметьево".
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет "Сухой Суперджет 100" во время церемонии передачи авиакомпании "Аэрофлот" 50-го самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту "Шереметьево".

Внешне Superjet 100 кажется небольшим. Хотя его длина составляет почти 30 метров, а высота почти с трехэтажный дом.

Заходим в салон лайнера, ощущается запах новой дорогой машины. Автовладельцы поймут. А внутри вообще теряешь связь с реальностью: новые кресла, обтянутые синей тканью, пустые багажные полки, мягкий ковер на полу — видно, что борт еще не успели "облетать".

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ кабине самолета "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В кабине самолета "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот"

Управлять SSJ100 пилоты учатся на отдельном тренажёре. Хотя системы пилотирования напоминают управление самолетом серии Airbus, каждый пилот обязан научиться управлять определенной моделью авиалайнера и "налетать" обязательное количество часов с инструктором. Кстати, в Superjet 100 отсутствует традиционный штурвал — он заменен на боковую ручку управления самолетом — сайдстик.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосадочные места в салоне самолета "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посадочные места в салоне самолета "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот"

Пассажировместимость самолета Superjet 100 составляет 98 мест в базовой компоновке, но специально для "Аэрофлота" была сделана двухклассовая компоновка на 87 мест: 12 в бизнес-классе и 75 в эконом-классе — по два кресла с одной стороны и по три с другой.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДевушки в униформе компании "Аэрофлот" на церемонии передачи авиакомпании "Аэрофлот" 50-го самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту "Шереметьево"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Девушки в униформе компании "Аэрофлот" на церемонии передачи авиакомпании "Аэрофлот" 50-го самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту "Шереметьево"

Самолеты в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
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Группа "Аэрофлот" за 8 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 9,8%
Самолеты SSJ100 оборудованы по последнему слову техники. В них удобно летать не только пассажирам, но и работать кабинным экипажам. Востребованность узкофюзеляжных самолетов на современном рынке будет только расти, считают в авиакомпании. Всего до 2026 года "Аэрофлот" планирует поставить на крыло 200 самолетов отечественного производства. Таким образом, авиакомпания сохранит за собой первенство в эксплуатации российской авиационной техники и будет способствовать новейшим разработкам в авиаотрасли и созданию новых рабочих мест.

Как красят Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Максим БлиновПроцесс покраски узкофюзеляжного SSJ100 в среднем занимает восемь дней.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Процесс покраски узкофюзеляжного SSJ100 в среднем занимает восемь дней.
© РИА Новости / Максим БлиновКогда борт поступает в специальный ангар, на первом этапе его моют, осматривают, изолируют элементы, которые не будут красить, и зачищают грунт. Далее начинается сложный процесс, включающий обезжиривание, нанесение грунта, разметки границ, нанесение эмали разных цветов и лака.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Когда борт поступает в специальный ангар, на первом этапе его моют, осматривают, изолируют элементы, которые не будут красить, и зачищают грунт. Далее начинается сложный процесс, включающий обезжиривание, нанесение грунта, разметки границ, нанесение эмали разных цветов и лака.
© РИА Новости / Максим БлиновДля получения 3D-эффекта на одном из этапов фюзеляж дважды покрывают специальной эмалью со слюдой. Эмаль устойчива к солнечному излучению и атмосферным воздействиям.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Для получения 3D-эффекта на одном из этапов фюзеляж дважды покрывают специальной эмалью со слюдой. Эмаль устойчива к солнечному излучению и атмосферным воздействиям.
© РИА Новости / Максим БлиновКаждый, кто хочет стать маляром и красить самолеты, должен сначала пройти трехмесячные теоретические курсы, затем он будет прикреплен к мастеру с высоким разрядом для прохождения практики. А в конце соискателя ждут экзамены.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Каждый, кто хочет стать маляром и красить самолеты, должен сначала пройти трехмесячные теоретические курсы, затем он будет прикреплен к мастеру с высоким разрядом для прохождения практики. А в конце соискателя ждут экзамены.
© РИА Новости / Максим БлиновНа покраску самолета Sukhoi Superjet требуется 200 – 220 литров лакокрасочных материалов. По итогам работ лайнер становится тяжелее на 100 – 110 кг.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
На покраску самолета Sukhoi Superjet требуется 200 – 220 литров лакокрасочных материалов. По итогам работ лайнер становится тяжелее на 100 – 110 кг.
© РИА Новости / Максим БлиновВ процессе покраски на проем дверей и носовую часть крыла наносят дополнительное износостойкое покрытие.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
В процессе покраски на проем дверей и носовую часть крыла наносят дополнительное износостойкое покрытие.
© РИА Новости / Максим БлиновНекоторые элементы ливреи, к примеру, растры на киле - приклеиваются.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Некоторые элементы ливреи, к примеру, растры на киле - приклеиваются.
© РИА Новости / Максим БлиновБольшинство маляров – мужчины, но и прекрасный пол не обходит стороной эту профессию.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Большинство маляров – мужчины, но и прекрасный пол не обходит стороной эту профессию.
© РИА Новости / Максим БлиновСуммарная толщина грунта, эмали и остального лакокрасочного покрытия примерно 175 микрон. Это сопоставимо с толщиной слоя краски на обычном легковом автомобиле.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Суммарная толщина грунта, эмали и остального лакокрасочного покрытия примерно 175 микрон. Это сопоставимо с толщиной слоя краски на обычном легковом автомобиле.
© РИА Новости / Максим БлиновПокрасочный бокс – это специальный ангар, в котором должны соблюдаться особые условия. Определенная температура и влажность, системы очистки воздуха, специальные компрессора для приточной и вытяжной вентиляции.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Покрасочный бокс – это специальный ангар, в котором должны соблюдаться особые условия. Определенная температура и влажность, системы очистки воздуха, специальные компрессора для приточной и вытяжной вентиляции.
© РИА Новости / Максим БлиновБольшую часть времени отнимают многочисленные подготовительные работы. На нанесение цветной эмали уходит около двух дней.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Большую часть времени отнимают многочисленные подготовительные работы. На нанесение цветной эмали уходит около двух дней.
© РИА Новости / Максим БлиновВ процессе покраски самолета занято обычно 16 человек.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
В процессе покраски самолета занято обычно 16 человек.
© РИА Новости / Максим БлиновСамые сложные места для покраски – низ двигателей и крыльев.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Самые сложные места для покраски – низ двигателей и крыльев.
© РИА Новости / Максим БлиновПо итогам каждого этапа работ борт осматривают, сушат и готовят к следующей стадии.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
По итогам каждого этапа работ борт осматривают, сушат и готовят к следующей стадии.
© РИА Новости / Максим БлиновВ среднем самолет красят раз в шесть лет. Ливрею самолета могут изменить при смене авиакомпании, или в случае ребрендинга авиакомпании.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
В среднем самолет красят раз в шесть лет. Ливрею самолета могут изменить при смене авиакомпании, или в случае ребрендинга авиакомпании.
© РИА Новости / Максим БлиновСложность ливреи мало влияет на общую продолжительность работ. Сроки гораздо в большей степени зависят от размера воздушного судна.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Сложность ливреи мало влияет на общую продолжительность работ. Сроки гораздо в большей степени зависят от размера воздушного судна.
© РИА Новости / Максим БлиновЗаказчик, принимая борт после покраски, получает "Аптечку" - набор всех эмалей и лаков для самостоятельного мелкого ремонта покрытия самолета.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Заказчик, принимая борт после покраски, получает "Аптечку" - набор всех эмалей и лаков для самостоятельного мелкого ремонта покрытия самолета.
© РИА Новости / Максим БлиновКаждый новый борт авиакомпании "Аэрофлот" получает не только номер, но и собственное имя. Этот самолет был назван в честь выдающегося русского художника Василия Поленова.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Каждый новый борт авиакомпании "Аэрофлот" получает не только номер, но и собственное имя. Этот самолет был назван в честь выдающегося русского художника Василия Поленова.
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