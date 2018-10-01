"Аэрофлот" получил в эксплуатацию пятидесятый самолет "Сухой Суперджет 100"

13:2201.10.2018
(обновлено: 13:35 01.10.2018)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получила в эксплуатацию пятидесятый самолет Superjet 100 (SSJ100). Торжественная церемония передачи юбилейного SSJ100 — это итог реализации двух соглашений на поставку сначала тридцати, а затем двадцати самолетов российского производства. Проект реализовывался при участии ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Новый борт получил имя русского художника Василия Поленова. В минувшую среду пятидесятый Superjet 100 совершил свой первый рейс по маршруту Москва-Сочи-Симферополь.
Торжественную церемонию передачи пятидесятого самолета Superjet 100 открыл генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев. Он отметил, что юбилейные самолеты у "Аэрофлота" еще будут: 10 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке руководители ПАО "Аэрофлот" и ОАК подписали новое соглашение на поставку в авиапарк "Аэрофлота" ещё ста самолетов SSJ100.
По словам В. Савельева, поставки новых самолетов в авиапарк "Аэрофлота" начнутся с 2019 года и к 2026 году число отечественных самолетов в арсенале "Аэрофлота" увеличится до 200 машин. Кроме того, Савельев отметил, что "Аэрофлот" традиционно помогает отечественным авиастроителям ставить на крыло новые самолеты.
Производителем самолетов Superjet 100 является акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого" (АО "ГСС").
Компания основана в 2000 году с целью создания и продвижения новых моделей гражданских самолетов российского производства. На сегодняшний день компания занимается разработкой, производством, продажами и техническим обслуживанием самолета Superjet 100.
Производство самолета, его окончательную сборку, осуществляет Комсомольский-на-Амуре филиал АО "Гражданские самолеты Сухого" (КнАФ) при непосредственном участии других заводов на территории России, где изготавливаются составные части Superjet 100. Готовые детали передают в КнАФ, где и производится окончательная сборка самолета.
На торжественной церемонии передачи "Аэрофлоту" пятидесятого самолета Superjet 100 президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов отметил, что "Аэрофлот" оказал большое влияние на развитие проекта SSJ100. По его словам, компании планируют продолжить совместную работу в будущем.
"Контракт о поставке новых самолетов МС-21 и еще ста самолетов Superjet 100 фактически формирует производственную базу нашей компании на ближайшие шесть лет. Это создает рабочие места не только на Дальнем Востоке, но и в нашей промышленности в целом. В новых машинах, которые будут поставляться, будет существенно увеличена доля компонентов российского производства. Это наша задача, которую мы планируем реализовывать уже с 2020 года", — сказал Рубцов.
Девушки в униформе компании "Аэрофлот" на церемонии передачи авиакомпании "Аэрофлот" 50-го самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту "Шереметьево"
Superjet 100 — ближнемагистральный пассажирский самолет, летающий на расстояния до 4,6 тысячи километров.
Первый рейс "Аэрофлота" на самолете Superjet 100 состоялся в июне 2011 года по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Самолеты SSJ100 эксплуатируются в основном на внутренних рейсах, например, летают в Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск. Помимо этого авиалайнеры обслуживают и международные линии, и выполняют рейсы в Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляну, Ригу, Софию, Тиват и другие города — всего в 15 городов СНГ и Европы.
Самолет "Сухой Суперджет 100" во время церемонии передачи авиакомпании "Аэрофлот" 50-го самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту "Шереметьево"
По данным на сентябрь 2018 года, в эксплуатации по всему миру находится 138 самолетов SSJ100, при этом у национального перевозчика России крупнейший парк самолетов данного типа.
Помимо "Аэрофлота", SSJ100 эксплуатируют мексиканская авиакомпания InterJet, ирландская авиакомпания CityJet. Среди российских перевозчиков Superjet 100 используют "Газпром авиа", "Якутия", "Ямал", "ИрАэро", "Азимут" (Ростов-на-Дону), а также МЧС и МВД России.
В июле текущего года третий самолет SSJ100 в бизнес-версии пополнил парк Королевских ВВС Таиланда. Поставки начались в 2016 году.
Самолет "Сухой Суперджет 100" во время церемонии передачи авиакомпании "Аэрофлот" 50-го самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту "Шереметьево".
Внешне Superjet 100 кажется небольшим. Хотя его длина составляет почти 30 метров, а высота почти с трехэтажный дом.
Заходим в салон лайнера, ощущается запах новой дорогой машины. Автовладельцы поймут. А внутри вообще теряешь связь с реальностью: новые кресла, обтянутые синей тканью, пустые багажные полки, мягкий ковер на полу — видно, что борт еще не успели "облетать".
В кабине самолета "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот"
Управлять SSJ100 пилоты учатся на отдельном тренажёре. Хотя системы пилотирования напоминают управление самолетом серии Airbus, каждый пилот обязан научиться управлять определенной моделью авиалайнера и "налетать" обязательное количество часов с инструктором. Кстати, в Superjet 100 отсутствует традиционный штурвал — он заменен на боковую ручку управления самолетом — сайдстик.
Посадочные места в салоне самолета "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажировместимость самолета Superjet 100 составляет 98 мест в базовой компоновке, но специально для "Аэрофлота" была сделана двухклассовая компоновка на 87 мест: 12 в бизнес-классе и 75 в эконом-классе — по два кресла с одной стороны и по три с другой.
Девушки в униформе компании "Аэрофлот" на церемонии передачи авиакомпании "Аэрофлот" 50-го самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты SSJ100 оборудованы по последнему слову техники. В них удобно летать не только пассажирам, но и работать кабинным экипажам. Востребованность узкофюзеляжных самолетов на современном рынке будет только расти, считают в авиакомпании. Всего до 2026 года "Аэрофлот" планирует поставить на крыло 200 самолетов отечественного производства. Таким образом, авиакомпания сохранит за собой первенство в эксплуатации российской авиационной техники и будет способствовать новейшим разработкам в авиаотрасли и созданию новых рабочих мест.
Процесс покраски узкофюзеляжного SSJ100 в среднем занимает восемь дней.
Когда борт поступает в специальный ангар, на первом этапе его моют, осматривают, изолируют элементы, которые не будут красить, и зачищают грунт. Далее начинается сложный процесс, включающий обезжиривание, нанесение грунта, разметки границ, нанесение эмали разных цветов и лака.
Для получения 3D-эффекта на одном из этапов фюзеляж дважды покрывают специальной эмалью со слюдой. Эмаль устойчива к солнечному излучению и атмосферным воздействиям.
Каждый, кто хочет стать маляром и красить самолеты, должен сначала пройти трехмесячные теоретические курсы, затем он будет прикреплен к мастеру с высоким разрядом для прохождения практики. А в конце соискателя ждут экзамены.
На покраску самолета Sukhoi Superjet требуется 200 – 220 литров лакокрасочных материалов. По итогам работ лайнер становится тяжелее на 100 – 110 кг.
В процессе покраски на проем дверей и носовую часть крыла наносят дополнительное износостойкое покрытие.
Некоторые элементы ливреи, к примеру, растры на киле - приклеиваются.
Большинство маляров – мужчины, но и прекрасный пол не обходит стороной эту профессию.
Суммарная толщина грунта, эмали и остального лакокрасочного покрытия примерно 175 микрон. Это сопоставимо с толщиной слоя краски на обычном легковом автомобиле.
Покрасочный бокс – это специальный ангар, в котором должны соблюдаться особые условия. Определенная температура и влажность, системы очистки воздуха, специальные компрессора для приточной и вытяжной вентиляции.
Большую часть времени отнимают многочисленные подготовительные работы. На нанесение цветной эмали уходит около двух дней.
В процессе покраски самолета занято обычно 16 человек.
Самые сложные места для покраски – низ двигателей и крыльев.
По итогам каждого этапа работ борт осматривают, сушат и готовят к следующей стадии.
В среднем самолет красят раз в шесть лет. Ливрею самолета могут изменить при смене авиакомпании, или в случае ребрендинга авиакомпании.
Сложность ливреи мало влияет на общую продолжительность работ. Сроки гораздо в большей степени зависят от размера воздушного судна.
Заказчик, принимая борт после покраски, получает "Аптечку" - набор всех эмалей и лаков для самостоятельного мелкого ремонта покрытия самолета.
Каждый новый борт авиакомпании "Аэрофлот" получает не только номер, но и собственное имя. Этот самолет был назван в честь выдающегося русского художника Василия Поленова.