"Аэрофлот" получил в эксплуатацию пятидесятый самолет "Сухой Суперджет 100"

Самолет Сухой Суперджет 100 во время церемонии передачи авиакомпании Аэрофлот 50-го самолета Сухой Суперджет 100 в аэропорту Шереметьево. 25 сентября 2018

Самолет Сухой Суперджет 100 во время церемонии передачи авиакомпании Аэрофлот 50-го самолета Сухой Суперджет 100 в аэропорту Шереметьево. 25 сентября 2018

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получила в эксплуатацию пятидесятый самолет Superjet 100 (SSJ100). Торжественная церемония передачи юбилейного SSJ100 — это итог реализации двух соглашений на поставку сначала тридцати, а затем двадцати самолетов российского производства. Проект реализовывался при участии ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Новый борт получил имя русского художника Василия Поленова. В минувшую среду пятидесятый Superjet 100 совершил свой первый рейс по маршруту Москва-Сочи-Симферополь.

Торжественную церемонию передачи пятидесятого самолета Superjet 100 открыл генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев. Он отметил, что юбилейные самолеты у "Аэрофлота" еще будут: 10 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке руководители ПАО "Аэрофлот" и ОАК подписали новое соглашение на поставку в авиапарк "Аэрофлота" ещё ста самолетов SSJ100.

По словам В. Савельева, поставки новых самолетов в авиапарк "Аэрофлота" начнутся с 2019 года и к 2026 году число отечественных самолетов в арсенале "Аэрофлота" увеличится до 200 машин. Кроме того, Савельев отметил, что "Аэрофлот" традиционно помогает отечественным авиастроителям ставить на крыло новые самолеты.

Производителем самолетов Superjet 100 является акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого" (АО "ГСС").

Компания основана в 2000 году с целью создания и продвижения новых моделей гражданских самолетов российского производства. На сегодняшний день компания занимается разработкой, производством, продажами и техническим обслуживанием самолета Superjet 100.

Производство самолета, его окончательную сборку, осуществляет Комсомольский-на-Амуре филиал АО "Гражданские самолеты Сухого" (КнАФ) при непосредственном участии других заводов на территории России, где изготавливаются составные части Superjet 100. Готовые детали передают в КнАФ, где и производится окончательная сборка самолета.

На торжественной церемонии передачи "Аэрофлоту" пятидесятого самолета Superjet 100 президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов отметил, что "Аэрофлот" оказал большое влияние на развитие проекта SSJ100. По его словам, компании планируют продолжить совместную работу в будущем.

"Контракт о поставке новых самолетов МС-21 и еще ста самолетов Superjet 100 фактически формирует производственную базу нашей компании на ближайшие шесть лет. Это создает рабочие места не только на Дальнем Востоке, но и в нашей промышленности в целом. В новых машинах, которые будут поставляться, будет существенно увеличена доля компонентов российского производства. Это наша задача, которую мы планируем реализовывать уже с 2020 года", — сказал Рубцов.

Superjet 100 — ближнемагистральный пассажирский самолет, летающий на расстояния до 4,6 тысячи километров.

Первый рейс "Аэрофлота" на самолете Superjet 100 состоялся в июне 2011 года по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Самолеты SSJ100 эксплуатируются в основном на внутренних рейсах, например, летают в Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск. Помимо этого авиалайнеры обслуживают и международные линии, и выполняют рейсы в Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляну, Ригу, Софию, Тиват и другие города — всего в 15 городов СНГ и Европы.

По данным на сентябрь 2018 года, в эксплуатации по всему миру находится 138 самолетов SSJ100, при этом у национального перевозчика России крупнейший парк самолетов данного типа.

Помимо "Аэрофлота", SSJ100 эксплуатируют мексиканская авиакомпания InterJet, ирландская авиакомпания CityJet. Среди российских перевозчиков Superjet 100 используют "Газпром авиа", "Якутия", "Ямал", "ИрАэро", "Азимут" (Ростов-на-Дону), а также МЧС и МВД России.

В июле текущего года третий самолет SSJ100 в бизнес-версии пополнил парк Королевских ВВС Таиланда. Поставки начались в 2016 году.

Внешне Superjet 100 кажется небольшим. Хотя его длина составляет почти 30 метров, а высота почти с трехэтажный дом.

Заходим в салон лайнера, ощущается запах новой дорогой машины. Автовладельцы поймут. А внутри вообще теряешь связь с реальностью: новые кресла, обтянутые синей тканью, пустые багажные полки, мягкий ковер на полу — видно, что борт еще не успели "облетать".

Управлять SSJ100 пилоты учатся на отдельном тренажёре. Хотя системы пилотирования напоминают управление самолетом серии Airbus, каждый пилот обязан научиться управлять определенной моделью авиалайнера и "налетать" обязательное количество часов с инструктором. Кстати, в Superjet 100 отсутствует традиционный штурвал — он заменен на боковую ручку управления самолетом — сайдстик.

Пассажировместимость самолета Superjet 100 составляет 98 мест в базовой компоновке, но специально для "Аэрофлота" была сделана двухклассовая компоновка на 87 мест: 12 в бизнес-классе и 75 в эконом-классе — по два кресла с одной стороны и по три с другой.

Самолеты SSJ100 оборудованы по последнему слову техники. В них удобно летать не только пассажирам, но и работать кабинным экипажам. Востребованность узкофюзеляжных самолетов на современном рынке будет только расти, считают в авиакомпании. Всего до 2026 года "Аэрофлот" планирует поставить на крыло 200 самолетов отечественного производства. Таким образом, авиакомпания сохранит за собой первенство в эксплуатации российской авиационной техники и будет способствовать новейшим разработкам в авиаотрасли и созданию новых рабочих мест.