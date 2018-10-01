Официальный курс евро на вторник снизился до 75,99 рубля

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,17 копейки — до 75,9877 рубля, курс доллара уменьшился на 1,6 копейки — до 65,5745 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 11,8 копейки, составив 70,2604 рубля.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>