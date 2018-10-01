Путин проведет встречу с главой РЖД

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой компании "Российские железные дороги" (РЖД) Олегом Белозеровым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К нему придет Олег Белозеров. Дело в том, что сегодня пятнадцатилетие РЖД, и по случаю вот этого юбилея компании, системообразующей компании, монополии, как раз состоится эта беседа", — сказал он.

Песков также добавил, что Путин и Белозеров "сверят часы". "Кроме того, помимо юбилейной проблематики, Путин регулярно проводит с руководством РЖД сверку часов в том плане, что РЖД очень четко показывает, как бьется пульс всей экономики в целом. Естественно, это также будет сделано и сегодня", — пояснил он.