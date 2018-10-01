"Аэрофлот" назовет один из своих самолетов в честь Иосифа Кобзона

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" назовет один из своих самолетов в честь российского певца Иосифа Кобзона, сообщает компания.

Имя "Иосиф Кобзон" будет носить среднемагистральный Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHU. Планируется, что "Аэрофлот" получит лайнер в декабре этого года и сразу же введет в эксплуатацию. Воздушное судно предназначено для обслуживания как внутрироссийских, так и международных линий авиакомпании.

"Аэрофлот присвоит одному из своих новых самолетов имя Иосифа Кобзона. Таким образом ведущая российская авиакомпания чтит память выдающегося советского и российского певца, политического и общественного деятеля", — говорится в сообщении.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он похоронен на Востряковском кладбище рядом со своей матерью.