"Аэрофлот" назовет один из своих самолетов в честь Иосифа Кобзона

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" назовет один из своих самолетов в честь российского певца Иосифа Кобзона, сообщает компания.
"Аэрофлот присвоит одному из своих новых самолетов имя Иосифа Кобзона. Таким образом ведущая российская авиакомпания чтит память выдающегося советского и российского певца, политического и общественного деятеля", — говорится в сообщении.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он похоронен на Востряковском кладбище рядом со своей матерью.