В "Русале" прокомментировали идею о льготах для пива в алюминиевых банках

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ОК "Русал" не имеет отношения к инициативе о введении льгот для пива в алюминиевых банках и считает ситуацию вокруг данной инициативы абсурдной, говорится в заявлении компании.

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что Минпромторг РФ подготовил законопроект, которым предлагается снять запрет на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре (грушевого сидра) и медовухи в алюминиевых банках в нестационарных торговых объектах, а также разрешить продавать эту продукцию ночью. По данным газеты, Минпромторг разработал поправки в рамках комплекса мер по поддержке алюминиевой промышленности РФ, которая из-за санкций столкнулась с сокращением спроса.

"…Компания "Русал" не имеет никакого отношения к описываемой в публикации издания "Коммерсант" инициативе. В погоне за сенсацией для привлечения внимания к своим материалам некоторые СМИ используют любые способы, чтобы упомянуть "Русал", даже там, где описываемая ситуация является абсурдной как с точки зрения экономики, так и с точки зрения здравого смысла", — говорится в заявлении компании.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group и "Русал".