МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский рынок акций уверенно растет, индекс Мосбиржи обновил очередной исторический максимум.

К 10:10 мск понедельника показатель рос на 0,65% — до 2391,43 пункта (уже поднимался до 2492,84 пункта — нового исторического максимума), РТС — на 0,34%, до 1196,14 пункта.

Предыдущего исторического максимума на уровне 2475,36 пункта индекс Мосбиржи достигал в пятницу.

Индекс Мосбиржи — обобщенный фондовый показатель рыночных цен на ликвидные акции пятидесяти крупнейших компаний, формирующих российскую экономику. Список компаний составляется ежеквартально.

Показатель формируется в режиме реального времени и отражает текущую капитализацию основных игроков рынка, как следствие — помогает определить скорость и направление движения котировок.