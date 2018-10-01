МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский рынок акций уверенно растет, индекс Мосбиржи обновил очередной исторический максимум.
Предыдущего исторического максимума на уровне 2475,36 пункта индекс Мосбиржи достигал в пятницу.
Индекс Мосбиржи — обобщенный фондовый показатель рыночных цен на ликвидные акции пятидесяти крупнейших компаний, формирующих российскую экономику. Список компаний составляется ежеквартально.
Показатель формируется в режиме реального времени и отражает текущую капитализацию основных игроков рынка, как следствие — помогает определить скорость и направление движения котировок.