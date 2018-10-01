Фильм о шахтерах СУЭК получил приз Cannes Corporate Media & TV AwardsВс

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Одиннадцатиминутный фильм режиссера Константина Кузнецова "Пределы совершенства", рассказывающий о нелегком труде шахтеров на примере бригадира одной из шахт Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), завоевал "Золотого дельфина" — высшую награду фестиваля-конкурса корпоративных и документальных фильмов Cannes Corporate Media & TV Awards, сообщает пресс-служба СУЭК,

Начиная с 2010 года, фестиваль Cannes Corporate Media & TV Awards задает мировые стандарты для корпоративных фильмов. Жюри фестиваля состоит из обладателей Оскара и Эмми, а также специалистов по корпоративным коммуникациям. В этом году фестиваль поставил рекорд по участникам — более тысячи заявок из десятков стран мира. По итогам голосования фильм победил в одной из самых конкурентных номинаций — интегрированные коммуникации ( Corporate Films and Videos , А6 — Integrated Communication).

В съемках короткометражки приняли участие двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Вячеслав Фетисов, летчик-космонавт Алексей Леонов, дирижер Юрий Башмет, актер Сергей Гармаш.

По данным пресс-службы, фильм "Пределы совершенства" уже отмечен международными и российскими наградами. В мае 2018 года этот фильм стал серебряным призером US International Film & Video Festival (Лос-Анжелес, США). В России — победитель Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2017" в номинации "Популяризация профессий ТЭК", обладатель гран-при премии "Серебряный лучник-Сибирь".

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.