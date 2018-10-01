В Афрэксимбанке заявили о значимости сотрудничества между Россией и Африкой

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Развитие сотрудничества между Россией и Африкой поможет странам континента открыть новые для себя рынки Восточной Европы и Центральной Азии, заявил в интервью РИА Новости исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Джордж Эломби.

Он отметил, что в своей пятилетней стратегии, рассчитанной на 2017-2021 годы, Афрэксимбанк делает упор на торговое сотрудничество со странами БРИКС. "Россия с ее диверсифицированной экономикой и ориентированными на экспорт промышленным и производственным секторами открывает перед африканским странам огромные возможности по выходу за пределы традиционных рынков, а именно стран ОЭСР", — сказал Эломби.

"Продвижение экономических и торговых отношений с Россией откроет африканским экономикам масштабные рынки не только России, но и Восточной Европы и Центральной Азии — двух регионов, где Россия играет роль лидера", — уверен собеседник агентства.

По мнению топ-менеджера, опыт России в промышленности и развитии экспорта мог бы быть полезным для всех стран Африки.

Афрэксимбанк основан в 1993 году в Абудже (Нигерия). Уставный капитал — 5 миллиардов долларов. Основными задачами банка являются развитие и стимулирование торговли между африканскими странами и за пределами континента. Штаб-квартира расположена в Каире, есть также региональные отделения в Кот-д'Ивуаре, Нигерии, Кении и Зимбабве. С декабря 2017 года Россия в лице Российского экспортного центра является акционером Афрэксимбанка.