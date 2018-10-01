В Афрэксимбанке заявили о значимости сотрудничества между Россией и Африкой

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Развитие сотрудничества между Россией и Африкой поможет странам континента открыть новые для себя рынки Восточной Европы и Центральной Азии, заявил в интервью РИА Новости исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Джордж Эломби.
"Продвижение экономических и торговых отношений с Россией откроет африканским экономикам масштабные рынки не только России, но и Восточной Европы и Центральной Азии — двух регионов, где Россия играет роль лидера", — уверен собеседник агентства.
Афрэксимбанк основан в 1993 году в Абудже (Нигерия). Уставный капитал — 5 миллиардов долларов. Основными задачами банка являются развитие и стимулирование торговли между африканскими странами и за пределами континента. Штаб-квартира расположена в Каире, есть также региональные отделения в Кот-д'Ивуаре, Нигерии, Кении и Зимбабве. С декабря 2017 года Россия в лице Российского экспортного центра является акционером Афрэксимбанка.