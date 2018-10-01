В Калифорнии корпорации обязали включать женщин в состав совета директоров

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Калифорния стала первым штатом США, который законодательно устанавливает правило, что в совете директоров публичных корпораций, зарегистрированных в данном штате, должны присутствовать женщины, об этом говорится в сообщении губернатора штата Эдмунда Брауна юридическому комитету сената штата Калифорния, датированным 30 сентября.
Сам законопроект был принят местным сенатом ещё 29 августа. Согласно этим требованиям, если в совете директоров публичных компаний до четырёх директоров, то в управляющем органе компании должна быть минимум одна женщина, от пяти и более — две-три женщины.