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Экономика

"Рубль недооценивают": Deutsche Bank предрек скорое ослабление доллара

(обновлено: 08:12 01.10.2018)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных валют в мире. По расчетам экономистов банка, российская денежная единица сейчас на 15 процентов слабее своего "справедливого курса" и вскоре может вернуться к уровню 60 рублей за доллар. Насколько обоснован такой прогноз и до каких значений готов расти рубль — в материале РИА Новости.

Российские рубли и доллары США
© Depositphotos / valphoto
Берет свое: почему растет рубль и как долго это продлится

Помимо российской валюты, в тройку самых недооцененных немецкий банк включил турецкую лиру и колумбийский песо. Пятерка самых переукрепленных — чешская крона, швейцарский франк, южнокорейская вона, тайский бат и американский доллар.

В своих расчетах экономисты Deutsche Bank использовали методику оценки поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER), разработанную британскими экономистами двадцать лет назад. Эта методика позволяет отслеживать расхождения между реальным валютным курсом и макроэкономическими показателями страны, такими как инфляция, производительность труда и прочее.

Рубль уже укрепился до максимумов за полтора месяца и продолжает идти вверх, этому не помешало даже увеличение процентной ставки ФРС США, привлекающее инвесторов в долларовые активы и давящее на валюты развивающихся стран.

Как говорится в обзоре Deutsche Bank, важную роль в укреплении рубля сыграл ЦБ — регулятор повысил ставку впервые с 2014 года, а кроме того, приостановил закупки долларов на рынке до конца года. Поддержку российской валюте оказали макроэкономическая стабильность и, разумеется, высокие цены на нефть. В то же время основной угрозой для рубля по-прежнему остаются американские санкции.

© REUTERS / Kai PfaffenbachСтатуя рядом с офисом компании Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, Германия
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Статуя рядом с офисом компании Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, Германия

Почему недооценен

Российские аналитики в целом согласны с оценками немецких экономистов и отмечают, что текущая слабость рубля связана главным образом с политическими рисками новых ограничений со стороны США.

"Достаточно вспомнить о существенном положительном сальдо текущего счета, низком накопленном уровне государственной задолженности. Бюджетный баланс тоже внушает оптимизм, — указывает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела "Церих кэпитал менеджмент". — По совокупности всех показателей рубль выглядит недооцененным, а значит, при благоприятных обстоятельствах располагает запасом для укрепления".

Недооцененность российской валюты подтверждается ценами на нефть, пересчитанными в рубли.

"В 2017-м нефть стоила в районе 3-3,3 тысячи рублей за баррель Brent, а в 2018-м удерживается около 5,3-5,4 тысячи рублей", — поясняет Андрей Кочетков, старший аналитик "Открытие брокер".

Экспертов смущает лишь то, что в Deutsche Bank сделали слишком большой акцент на корреляцию с нефтью, поскольку зависимость отечественного бюджета от нефтяных доходов в последнее время существенно ослабела. Россия вышла на первое место по экспорту пшеницы, наращивает поставки газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), снижает зависимость от поставок импортного оборудования, авиатехники и продовольствия.

"Сегодня курс в районе 55-60 рублей за доллар смотрится вполне справедливым", — замечает Андрей Кочетков.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДоллары США и рубли
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Доллары США и рубли

Крепкий рубль не нужен

Впрочем, предсказания о том, что рубль укрепится до 60 рублей к доллару, ряд экспертов считают необоснованными, так как в этом не заинтересованы ни экспортеры, ни бюджет.

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
Отказ от доллара — это реально. Россия и ЕС представили план действий

"Если российская валюта продемонстрирует слишком быструю тенденцию к укреплению, ЦБ предпримет усиленные покупки валюты для Минфина, чтобы откатить курс к нужным уровням", — предполагает Сергей Хестанов, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС.

"Критическим можно считать диапазон 63-65, рублю вряд ли позволят укрепляться и дальше", — говорит Андрей Егоров, валютный стратег TeleTrade. Необходимый для бюджета уровень эксперт оценивает в 66-68 рублей за доллар.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России

Cанкции как обоюдоострый нож

Российские эксперты соглашаются с выводом Deutsche Bank, что текущий курс рубля оправдан лишь при ожидании жестких ограничений США, способных усилить отток капитала. В частности, вывести рубль из зоны равновесия могут перспективы запрета на приобретение российского долга. По мнению Подлевских, подобную угрозу стоит рассматривать всерьез, даже несмотря на большое число желающих покупать российские облигации: реальные процентные ставки на нашем рынке остаются весьма привлекательными.

Доллары США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С другой стороны, с санкционной историей, в последнее время лишь набирающей обороты, не все так однозначно. В Минфине США уже признали: на российскую экономику невозможно наложить слишком сильные санкции, как, например, в отношении Ирана. Чрезмерные ограничения негативно отразятся и на американцах.

Внешний долг России, составляющий более полутриллиона долларов, в основном номинирован в американской валюте. Следовательно, какие-либо существенные ограничения для российских банков приведут к форс-мажору по выплате внешних обязательств, что неизбежно затронет и американские кредитные организации. 

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