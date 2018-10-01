"Шелл" расширяет сеть АЗС в Сибири

Концерн "Шелл" ежегодно увеличивает количество автозаправочных комплексов в России. На сегодняшний день в различных регионах Российской Федерации под брендом "Шелл" работает более 270 АЗС. В Сибири первые АЗС "Шелл" появились в Кемеровской области, где на данный момент уже открыто 4 автозаправочные станции "Шелл".

В торжественном мероприятии, посвящённом открытию АЗС "Шелл" в Кемерово, приняли участие начальник департамента промышленности Кемеровской области Леонид Старосвет,, другие руководители области и представители местного бизнес-сообщества.

"Деятельность концерна "Шелл", одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, тесно связана с российской нефтедобывающей отраслью крепчайшими узами, насчитывающими уже 125 лет. Приход такого мирового гиганта в Кузбасс несомненно задает новые стандарты обслуживания населения, качества поставляемого в регион топлива, создает новые рабочие места, очень гармонично сочетаясь со стратегией развития Кемеровской области до 2035 года и планами стать лидером в Сибирском Федеральном округе", — подчеркнул в приветственном обращении Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Как и все АЗС "Шелл", станция в Кемерово соответствует самым современным требованиям в области экологической и промышленной безопасности. Например, четырёхпродуктовые двусторонние топливораздаточные колонки (ТРК) оборудованы активной системой всасывания и возврата паров из бака автомобиля в резервуар станции при заправке. Пистолеты ТРК оснащены системой отслеживания уровня налива топлива, которая исключает возможность переполнения.

Контроль герметичности всей топливной системы (зона слива топлива, резервуары, трубопроводы, ТРК) осуществляется в круглосуточном автоматическом режиме электронной системой мониторинга, представляющей собой единую сеть датчиков и измерительного оборудования.

Применяемые технологии обеспечивают высокий уровень безопасности и защищённости для клиентов и сотрудников АЗС, а также полностью соответствуют нормативно-техническим требованиям РФ и самым высоким стандартам "Шелл".

АЗС "Шелл" предлагает 4 вида топлива: автомобильный бензин марки АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, а также фирменное высококачественное дифференцированное топливо Shell V-Power* которое было создано в результате технического партнерства с гоночной командой и по своему химическому составу очень близко к гоночному топливу.

© Фото предоставлено концерном "Шелл" Кафе deli by Shell © Фото предоставлено концерном "Шелл" Кафе deli by Shell

В магазине АЗС "Шелл" традиционно представлен широкий ассортимент сопутствующих товаров, есть туалет, беспроводной доступ в интернет, а в фирменном кафе deli by Shell* посетители станции смогут подкрепиться свежеприготовленной выпечкой, ароматным свежесваренным зерновым кофе, а также попробовать оригинальные закуски, приготовленные по специально разработанной рецептуре бренд-шефа кафе deli by Shell Константина Ивлева, который является одним из самых популярных медийных шеф-поваров России. В своей новой роли Константин будет участвовать в мероприятиях концерна, вносить изменения в меню кафе, работать над улучшением текущих рецептов и внедрять новые.

"Открытие АЗС "Шелл" в Кемерово является еще одним шагом к достижению наших стратегических целей по активному развитию нашей сети на территории Российской Федерации. Мы всегда рады предложить нашим клиентам качественное топливо, сервис самого высокого уровня и новейшие технологии заправки", — отметил директор по развитию и операционному управлению сети АЗС "Шелл" в России Виталий Маслов.

* V-Power — Ви-Пауэр (перевод)

deli by Shell —дели бай Шелл

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