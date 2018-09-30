Глава Минэнерго проведет переговоры с коллегой из Гвинеи, сообщил источник

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак и его коллега из Республики Экваториальная Гвинея (РЭГ) Габриэль Мбага Обиан Лима проведут в понедельник переговоры перед началом "Российской энергетической недели-2018", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обиан Лима и министр энергетики России Александр Новак проведут переговоры 1 октября", — заявил источник.

"Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве 3-6 октября. Помимо Лимы, на форум приедут другие профильные министры, в частности, министр нефти Ирана Бижан Зангане, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, председатель совета директоров Saudi Aramco Халид аль-Фалих, министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву и председатель совета директоров ливийской NOC Мустафа Саналла. В программе также заявлено участие генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

В дискуссиях и сессиях "РЭН-2018" также ожидается участие министра нефтяной промышленности Южного Судана Эзекиеля Лола Гаткуота, министра энергетики Замбии Мэтью Нкувы и министра энергетики Южно-Африканской Республики Джеффри Тэмсанка Радебе.

Кроме того, в рамках форума ожидается участие высокопоставленных чиновников профильных министерств и ведомств Шри-Ланки, Вьетнама, Бангладеш, Непала, Армении, Белоруссии и Казахстана.