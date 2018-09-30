Танк в твоем гараже. Как и за сколько можно купить военную технику

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Если старая машина надоела, а новые суперкары не вызывают восторга, возможно, пришло время купить вместо обычного железного коня что-нибудь оригинальное. Например, танк. Сегодня списанная военная техника свободно продается в интернете, иногда даже по вполне доступным ценам. РИА Новости изучило этот рынок.

Грязи не боятся

По данным Global Firepower, в российской армии насчитывается более 20 тысяч танков и почти 27,5 тысячи бронемашин. Учитывая, что конструкторы постоянно изобретают все более могучую боевую технику, нет ничего удивительного в том, что устаревшие образцы списываются и попадают в свободную продажу.

Однако, если вы надеялись купить настоящий танк с полным боекомплектом, вынуждены вас расстроить: военные снимают с техники все боевые модули и делают пушку непригодной для стрельбы. Но все прочие узлы боевой машины не трогают.

Выехать на танке на трассу и попугать дальнобойщиков тоже не выйдет: гусеничной технике запрещено передвигаться по дорогам общего пользования: иначе от асфальта останутся лишь воспоминания.

Но никто не мешает обзавестись правами на управление трактором (именно к этой категории относятся танки со снятым вооружением) и приобрести понравившуюся модель.

На одной из российских интернет-площадок продается легендарный Т-34 за 12,5 миллиона рублей. Цена самого массового танка второго поколения Т-72 — 22 миллиона. Те же коммерсанты предлагают в личное пользование Т-80 мощностью тысяча лошадиных сил за 37 миллионов рублей.

Стоит напомнить, что это не городская малолитражка с расходом бензина семь литров на сто километров. Тот же Т-72 съедает до 450 литров солярки на сотню при движении по пересеченной местности.

Я сам — машина

Впрочем, у охолощенного, но все же дорогого танка есть относительно бюджетная альтернатива: если под вашим матрасом не завалялась элитная квартира в центре Москвы, по цене новой малолитражки можно купить самый настоящий бронетранспортер. Разведывательная БРДМ-2, производившаяся с 1963 года, в интернете стоит порядка 700 тысяч рублей.

Разумеется, и в этой категории есть более дорогие варианты. Тем не менее цены на них не столь заоблачные, как на гусеничные танки. Так, популярный восьмиколесный БТР-80, серийно производившийся с середины 1980-х, стоит около двух миллионов рублей.

Гусеничная техника тоже присутствует на рынке. К примеру, многоцелевой гусеничный транспортер-тягач (МТЛБ) производства 1993 года в Сети предлагают чуть дешевле 1,7 миллиона рублей. Среди достоинств — непревзойденная проходимость и суровый характер, позволяющий машине работать в температурном диапазоне от минус до плюс 45 градусов. Еще одна приятная мелочь — герметичная кабина, благодаря которой можно форсировать водные преграды вброд или вплавь.

Почти за два миллиона рублей житель Биробиджана продает вездеход БТР-50 2015 года выпуска. Внутри — кровать на пять человек, трансформирующаяся в обеденный стол, кухня, отопитель и даже дровяная печь.

Взгляд с высоты

Для горожан тоже есть несколько вариантов, позволяющих смотреть на проезжающие мимо "гелендвагены" свысока. Самый доступный — ГАЗ-2330 "Тигр", стоящий на вооружении современной российской армии. Базовые модификации с пробегом от 15 до 20 тысяч километров продаются в диапазоне от двух с половиной до пяти миллионов рублей.

Имеются и более дорогие версии: в одном из столичных автосалонов выставлен бронированый "Тигр" с кожаным салоном, аудиосистемой, мощной лебедкой и некоторыми дополнительными опциями. Однако и цена у него почти такая же, как у танка Т-34, — 12 миллионов рублей.

Если же хотите почувствовать себя восточным властителем, обратите внимание на бронеавтомобиль "Комбат" Т-98. Именно на таких машинах, выкрашенных в золотой цвет, передвигался тиран Аладин (Саша Барон Коэн) в комедии "Диктатор". Владелец одного из внедорожников продает свою машину за восемь миллионов рублей.

© Paramount Pictures (2012) Кадр из фильма "Диктатор" © Paramount Pictures (2012) Кадр из фильма "Диктатор"

Салон этого автомобиля можно смело назвать одним из самых безопасных мест на планете: в максимальной комплектации броня "Комбата" выдерживает прямое попадание бронебойной пули, выпущенной из СВД, любых пистолетов и автоматов и даже взрыв, эквивалентный половине килограмма тротила. Есть даже версия, способная противостоять пулемету калибра 12,7 миллиметра, минам и другим осколочным взрывным устройствам. Стрелять по нему бесполезно даже из противотанкового ружья.