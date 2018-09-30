РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Танк в твоем гараже. Как и за сколько можно купить военную технику

(обновлено: 08:07 30.09.2018)
014321
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкТанк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской областиТанк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Если старая машина надоела, а новые суперкары не вызывают восторга, возможно, пришло время купить вместо обычного железного коня что-нибудь оригинальное. Например, танк. Сегодня списанная военная техника свободно продается в интернете, иногда даже по вполне доступным ценам. РИА Новости изучило этот рынок.

Грязи не боятся

Девушка с банковской картой перед ноутбуком
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Кошелек на замке: как защитить свою банковскую карту от воров
По данным Global Firepower, в российской армии насчитывается более 20 тысяч танков и почти 27,5 тысячи бронемашин. Учитывая, что конструкторы постоянно изобретают все более могучую боевую технику, нет ничего удивительного в том, что устаревшие образцы списываются и попадают в свободную продажу.

Однако, если вы надеялись купить настоящий танк с полным боекомплектом, вынуждены вас расстроить: военные снимают с техники все боевые модули и делают пушку непригодной для стрельбы. Но все прочие узлы боевой машины не трогают.

Выехать на танке на трассу и попугать дальнобойщиков тоже не выйдет: гусеничной технике запрещено передвигаться по дорогам общего пользования: иначе от асфальта останутся лишь воспоминания.

Но никто не мешает обзавестись правами на управление трактором (именно к этой категории относятся танки со снятым вооружением) и приобрести понравившуюся модель.

На одной из российских интернет-площадок продается легендарный Т-34 за 12,5 миллиона рублей. Цена самого массового танка второго поколения Т-72 — 22 миллиона. Те же коммерсанты предлагают в личное пользование Т-80 мощностью тысяча лошадиных сил за 37 миллионов рублей.

Стоит напомнить, что это не городская малолитражка с расходом бензина семь литров на сто километров. Тот же Т-72 съедает до 450 литров солярки на сотню при движении по пересеченной местности.

Я сам — машина

Президент США Дональд Трамп демонстрирует кепки с надписью Сделаем наших фермеров снова великими. Вашингтон, США
© AP Photo / Andrew Harnik
Аграрная катастрофа: американские фермеры массово банкротятся из-за России
Впрочем, у охолощенного, но все же дорогого танка есть относительно бюджетная альтернатива: если под вашим матрасом не завалялась элитная квартира в центре Москвы, по цене новой малолитражки можно купить самый настоящий бронетранспортер. Разведывательная БРДМ-2, производившаяся с 1963 года, в интернете стоит порядка 700 тысяч рублей.

Разумеется, и в этой категории есть более дорогие варианты. Тем не менее цены на них не столь заоблачные, как на гусеничные танки. Так, популярный восьмиколесный БТР-80, серийно производившийся с середины 1980-х, стоит около двух миллионов рублей.

Гусеничная техника тоже присутствует на рынке. К примеру, многоцелевой гусеничный транспортер-тягач (МТЛБ) производства 1993 года в Сети предлагают чуть дешевле 1,7 миллиона рублей. Среди достоинств — непревзойденная проходимость и суровый характер, позволяющий машине работать в температурном диапазоне от минус до плюс 45 градусов. Еще одна приятная мелочь — герметичная кабина, благодаря которой можно форсировать водные преграды вброд или вплавь.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЭкипаж команды армии России перед стартом финального этапа "Эстафета" международного конкурса "Морской десант &mdash; 2017"
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Экипаж команды армии России перед стартом финального этапа "Эстафета" международного конкурса "Морской десант — 2017"

Почти за два миллиона рублей житель Биробиджана продает вездеход БТР-50 2015 года выпуска. Внутри — кровать на пять человек, трансформирующаяся в обеденный стол, кухня, отопитель и даже дровяная печь.

Взгляд с высоты

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Все хуже, чем казалось. Новые итоги визита миссии МВФ в Киев
Для горожан тоже есть несколько вариантов, позволяющих смотреть на проезжающие мимо "гелендвагены" свысока. Самый доступный — ГАЗ-2330 "Тигр", стоящий на вооружении современной российской армии. Базовые модификации с пробегом от 15 до 20 тысяч километров продаются в диапазоне от двух с половиной до пяти миллионов рублей.

Имеются и более дорогие версии: в одном из столичных автосалонов выставлен бронированый "Тигр" с кожаным салоном, аудиосистемой, мощной лебедкой и некоторыми дополнительными опциями. Однако и цена у него почти такая же, как у танка Т-34, — 12 миллионов рублей.

Если же хотите почувствовать себя восточным властителем, обратите внимание на бронеавтомобиль "Комбат" Т-98. Именно на таких машинах, выкрашенных в золотой цвет, передвигался тиран Аладин (Саша Барон Коэн) в комедии "Диктатор". Владелец одного из внедорожников продает свою машину за восемь миллионов рублей.

© Paramount Pictures (2012)Кадр из фильма "Диктатор"
© Paramount Pictures (2012)
Кадр из фильма "Диктатор"

Салон этого автомобиля можно смело назвать одним из самых безопасных мест на планете: в максимальной комплектации броня "Комбата" выдерживает прямое попадание бронебойной пули, выпущенной из СВД, любых пистолетов и автоматов и даже взрыв, эквивалентный половине  килограмма тротила. Есть даже версия, способная противостоять пулемету калибра 12,7 миллиметра, минам и другим осколочным взрывным устройствам. Стрелять по нему бесполезно даже из противотанкового ружья.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена