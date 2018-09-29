Володин направил проект бюджета в профильный комитет Госдумы

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по бюджету и налогам проект федерального бюджета РФ на 2019-2021 годы, внесенный в субботу правительством.

"Проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов правительство сегодня внесло в Государственную Думу. Профильный комитет начинает работу уже сегодня с тем, чтобы мы могли рассмотреть его 1 октября, в понедельник, на совете Госдумы и, приняв решение, направить проект бюджета в регионы и комитеты Государственной Думы", — сообщил Володин журналистам.

"Нам крайне важно до рассмотрения главного финансового закона страны в первом чтении скрупулезно изучить его. Особое внимание необходимо уделить реализации послания президента России Владимира Владимировича Путина и майского указа в рамках федерального бюджета на 2019-2021 годов", — подчеркнул спикер ГД.

Он отметил, что в бюджете должны быть отражены целевые показатели, поставленные президентом России. "Это вопросы, связанные с увеличением продолжительности жизни и повышения ее качества, развития медицины и образования, ускорения технологического развития, устойчивого экономического роста и увеличения реальных доходов наших граждан", — напомнил Володин.

Правительство РФ в субботу внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сверстанный с профицитом на всю предстоящую трехлетку. Согласно документу, размещенному на федеральном портале нормативных правовых актов после его одобрения кабмином, доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. При подготовке бюджета правительство исходило из прогноза инфляции не выше 4,3%.