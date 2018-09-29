Аналитик предположил, как ЕС будет обходить санкции США против Ирана

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости, Екатерина Соболь. Компания специального назначения (SPV) по продаже иранской нефти, которая должна помочь ЕС обойти санкции США против Ирана, вероятнее всего, будет работать, по возможности избегая денежных расчетов и используя прямой бартер — нефть в обмен на товары, заявил в беседе с РИА Новости портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак.
Однако, по его мнению, даже эта конструкция в условиях современных прозрачных схем торговли будет очень хрупкой.
На полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что ИРИ соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.
По санкциям — бартером
По его словам, совершенно очевидно, что участники будут стремиться сократить долларовые транзакции в рамках этого предприятия, чтобы избежать риска вовлечения в схемы банков-посредников из США. Но европейские банки могут попасть под американские санкции, как за прямое, так и косвенное участие в таких транзакциях, отмечает эксперт.
"Что, наверное, может работать – это прямой бартер. Вы мне нефть – я вам товары по заранее оговоренным ценам", — рассуждает собеседник РИА Новости.
Работать это может следующим образом: участниками этой компании будут представители Европейского союза (крупные компании), Ирана, возможно, Китая и Индии. "Это основные покупатели иранской нефти. Россия в данном случае не потребитель. РФ, скорее, перепродавала иранскую нефть, чтобы закрыть свои обязательства по поставкам", — говорит Шостак. Поэтому собеседник агентства не ожидает, что в этой схеме будет представлена РФ.
Защита под вопросом
"Вряд ли США в своем желании применить эти санкции остановятся только на самой компании или испугаются европейской юрисдикции для введения санкций. Да и знаете, все эти разговоры об SPV — лексикон кризиса 2008 года. Они были очень популярны для вывода активов. Эти структуры претерпели существенные изменения после кризиса. Регуляторы во всем мире смотрят на все это под гигантской лупой. Поэтому у меня большие сомнения, что такая структура будет эффективна", — заключает он.
Не забудут, не простят
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.
США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.