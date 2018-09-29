Инвестор оценил перспективы венесуэльской криптовалюты "петро"

ВАШИНГТОН, 29 сен —РИА Новости, Екатерина Соболь. Перспективы новой криптовалюты "петро", которая начнет применяться в Венесуэле 1 октября, туманны, рассказал РИА Новости портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, что с 1 октября этого года криптовалюта "петро" будет применяться при проведении международных расчетов.
"Есть сомнения, что эта валюта будет иметь спрос. В этой истории больше вопросов, чем ответов. Например, как именно это валюта будет обеспечена, какие услуги будут ей оплачиваться, как она будет оцениваться в отношении корзины других криптовалют, под какие ограничения попадет, до тех пор, пока на эти вопросы нет ответа, оценивать ее перспективы очень непросто", — сказал Шостак.
Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Ранее Мадуро определил стоимость одного "петро" в 60 долларов, или 3,6 тысячи новых боливаров.