Правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2019-2021 годы

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесет в Госдуму проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сверстанный с профицитом на всю предстоящую трехлетку, сообщила пресс-служба кабинета министров.
В следующие два года предусматривается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, причем профицит будет сокращаться. На 2020 год доходы закладываются в объеме 20,219 триллиона рублей, расходы — 18,994 триллиона рублей, профицит — 1,224 триллиона рублей (1,1% ВВП). В 2021 году ожидаются доходы в 20,978 триллиона рублей, расходы в 20,026 триллиона рублей и, соответственно, профицит в 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП). Инфляция на эти годы прогнозируется не выше 3,8% и 4%.
В этом году кабмин будет вносить бюджет в Госдуму по обновленным правилам. Сам законопроект, пояснительная записка, а также основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сопутствующие законопроекты будут поданы в бумажном виде.