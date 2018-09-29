Правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2019-2021 годы

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесет в Госдуму проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сверстанный с профицитом на всю предстоящую трехлетку, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Согласно документу, размещенному на федеральном портале нормативных правовых актов после его одобрения кабмином, доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. При подготовке бюджета правительство исходило из прогноза инфляции не выше 4,3%.

В следующие два года предусматривается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, причем профицит будет сокращаться. На 2020 год доходы закладываются в объеме 20,219 триллиона рублей, расходы — 18,994 триллиона рублей, профицит — 1,224 триллиона рублей (1,1% ВВП). В 2021 году ожидаются доходы в 20,978 триллиона рублей, расходы в 20,026 триллиона рублей и, соответственно, профицит в 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП). Инфляция на эти годы прогнозируется не выше 3,8% и 4%.

В этом году кабмин будет вносить бюджет в Госдуму по обновленным правилам. Сам законопроект, пояснительная записка, а также основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сопутствующие законопроекты будут поданы в бумажном виде.

Остальные обосновывающие материалы заверяются электронной цифровой подписью министра финансов и будут размещены на портале бюджетной системы. Одновременно с этим в этой системе будут размещены предварительные итоги социально-экономического развития РФ за восемь месяцев, оценка ожидаемого исполнения федерального бюджета за 2018 год, прогноз основных параметров бюджетной системы России, а также другие документы.