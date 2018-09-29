Глава МИД Венгрии заявил, что проведет в Москве переговоры с Новаком

ООН, 29 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что приедет в Москву на следующей неделе для участия в "Российской энергетической неделе", где встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком.
"Я приеду в Москву, чтобы принять участие в "Российской энергетической неделе", — сказал глава МИД Венгрии.
Сийярто рассказал, что также проведет двустороннюю встречу с министром энергетики России.
"Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве 3-6 октября.