Глава МИД Венгрии заявил, что проведет в Москве переговоры с Новаком

ООН, 29 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что приедет в Москву на следующей неделе для участия в "Российской энергетической неделе", где встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Я приеду в Москву, чтобы принять участие в "Российской энергетической неделе", — сказал глава МИД Венгрии.

Сийярто рассказал, что также проведет двустороннюю встречу с министром энергетики России.

"Я встречусь с господином Новаком. Что я бы хотел с ним обсудить: у нас есть долгосрочный контракт по покупке газа, который действует до 2020 года. Мы договорились об объемах газа, которые мы закупаем в 2019 году, но мы не договорились о том, какие будут объемы в 2020 году. Я бы хотел это обсудить, по крайней мере, чтобы ближе подойти к договоренностям", — отметил собеседник агентства.

"Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве 3-6 октября.