Лавров не слышал о приостановке соглашений по ВТС между Россией и Индией

ООН, 28 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал о приостановке каких-либо соглашений в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) между Россией и Индией.

"В том, что касается других коммерческих контрактов, по которым ведутся переговоры, я ничего не слышал ни о сроках, ни о том, чтобы что-то отсрочить, что-то заморозить", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, существует ли информация о возможном замораживании соглашений между странами в сфере ВТС.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что платежи со стороны Индии по большинству оружейных контрактов с Россией не поступают с апреля 2018 года. Как поясняет газета, это связано с введенными в соответствии с американским законом CAATSA санкциями против "Рособоронэкспорта", которые угрожают так называемыми вторичными санкциями его контрагентам.

Ранее в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РИА Новости подтвердили имеющиеся проблемы, но отметили, что Россия и Индия намерены урегулировать возникшие вопросы и ищут пути для этого решения.

В конце марта замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия надеется подписать контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных систем С-400 Индии в 2018 году. В случае подписания контракта Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.