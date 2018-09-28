Центробанк назвал признаки хищения денег с карт

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Центробанк составил перечень признаков несанкционированных операций, которые должны быть приостановлены банками из-за угрозы хищения.
Согласно опубликованному регулятором документу, банк обязан приостановить операцию, если данные о получателе перевода содержатся в формируемой ЦБ базе данных о попытках хищений.
Кроме того, Центробанк призвал считать подозрительным совпадение параметров устройств, используемых для совершения перевода.
Опубликованный Банком России список является обязательным к исполнению, однако каждый банк вправе дополнить его собственными правилами. Ранее первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев заявил, что перечень признаков несанкционированных операций был составлен с учетом мнения банковского сообщества.