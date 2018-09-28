Центробанк назвал признаки хищения денег с карт

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Центробанк составил перечень признаков несанкционированных операций, которые должны быть приостановлены банками из-за угрозы хищения.

В минувшую среду российские банки получили право приостанавливать вызывающие подозрение операции по картам на срок до двух рабочих дней. При обнаружении сомнительных операций банку необходимо оперативно связаться с клиентом для выяснения деталей. В случае, если клиент не вышел на связь, сотрудникам банка следует временно заморозить подозрительные транзакции.

Согласно опубликованному регулятором документу, банк обязан приостановить операцию, если данные о получателе перевода содержатся в формируемой ЦБ базе данных о попытках хищений.

Кроме того, Центробанк призвал считать подозрительным совпадение параметров устройств, используемых для совершения перевода.

Наконец, банкам следует блокировать нетипичные переводы: при несоответствии характера, объема, и прочих параметров совершаемых клиентом транзакций банки применят меры безопасности. В расчет будет приниматься сумма, время и место, откуда был произведен подозрительный платеж.

Опубликованный Банком России список является обязательным к исполнению, однако каждый банк вправе дополнить его собственными правилами. Ранее первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев заявил, что перечень признаков несанкционированных операций был составлен с учетом мнения банковского сообщества.