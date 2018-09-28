Цифровую трансформацию обсудят на Покровской ярмарке в Тамбове

ТАМБОВ, 28 сен — РИА Новости. Главной темой работы Делового центра, который откроется 12 октября в рамках VIII Международной Покровской ярмарки в Тамбове, станет цифровая трансформация регионов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Деловой центр работает в рамках тамбовской Покровской ярмарки ежегодно с 2011 года. В этом году местом его размещения станет технопарк в сфере высоких технологий "Миэлта" — новый центр притяжения инновационного предпринимательства в регионе.

"Программой работы предусмотрено проведение стратегической сессии по основной теме Делового центра "Цифровая трансформация: драйверы технологического развития региона" по направлениям "Кадры для цифровой экономики", "Smart технологии: умный город, умный дом", "Цифровизация" деятельности органа местного самоуправления: проблемы, решения" и другие", — сказал представитель пресс-службы.

К участию в работе Делового центра приглашаются международные и российские эксперты, представители федеральных органов власти, главы городов и субъектов РФ, руководители IT-компаний.

"Деловой центр стал важнейшей частью Покровской ярмарки. Он объединяет ученых, бизнесменов, молодых специалистов, представителей власти. Поэтому Покровская ярмарка является площадкой, где бизнес и правительство могут в тесном контакте определить будущие точки роста и закрепить их подписанными соглашениями", — приводит пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

В пресс-службе добавили, что в рамках работы Делового центра состоится региональный этап всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" и мастер-класс "Стратегия розничного бизнеса: активные продажи". На площадке также откроются выставка Фестиваля науки "Цифровая экономика: вклад науки в развитие региона" и экспозиции инновационных компаний — резидентов Технопарка "Миэлта".

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