Убытки BlackBerry в I полугодии достигли 17 миллионов долларов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Канадская компания BlackBerry по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 августа, получила чистый убыток в размере 17 миллионов долларов против прибыли в 690 миллионов долларов годом ранее, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 0,08 доллара против прибыли в 1,26 доллара в предыдущем фингоду. Выручка компании за отчетный период сократилась на 10,6% — до 423 миллионов долларов.

При этом за второй квартал текущего финансового года компания увеличила чистую прибыль в 2,3 раза — до 43 миллионов долларов против 19 миллионов долларов за аналогичный период предыдущего года. Разводненный убыток на акцию составил 0,04 доллара против убытка в 0,11 доллара за второй квартал прошлого финансового года. Выручка оказалась на уровне 210 миллионов долларов, сократившись на 11,8% в годовом выражении.

"Финансовые показатели за этот квартал превзошли наши ожидания благодаря последовательному росту показателей подразделений — BlackBerry Technology Solutions и Enterprise Software and Services", — приводятся в пресс-релизе слова генерального директора компании Джона Чена (John Chen). По итогам финансового года BlackBerry прогнозирует рост выручки в сегменте программного обеспечения и услуг на 8-10%.

Канадская компания BlackBerry (бывшая Research In Motion Limited — RIM) была основана в 1984 году. Штаб-квартира расположена в Ватерлоо, Онтарио. На сегодняшний день BlackBerry занимает небольшую долю на мировом рынке мобильных устройств, однако ее "изюминкой" является мобильная безопасность.