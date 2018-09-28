Акции Tesla упали на 12% после обвинений Илона Маска в мошенничестве

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бумаги американской Tesla теряют 12% стоимости после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве из-за его заявлений о намерениях сделать компанию непубличной.

По состоянию на 16.50 мск стоимость акций Tesla падала на 12,1%, до 270,3 доллара.

По информации из иска, который SEC подала в окружной суд США в Нью-Йорке, это дело включает в себя серию ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных Маском относительно того, чтобы сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной. По данным телеканала CNBC, предприниматель уже назвал эти обвинения необоснованными.

Маск в августе заявил в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку, но после встречи с инвесторами объявил об отказе от этих намерений. Предприниматель отметил, что за решение сохранить текущий статус компании высказалось большинство ее инвесторов, у части которых нет возможности дальнейших вложений. Другой причиной в пользу своего выбора Маск назвал отвлекающий слишком много ресурсов и времени процесс превращения компании в частную и непубличную.

Ранее в сентябре агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что министерство юстиции США уже ведет подобное же уголовное расследование.