Акции Tesla упали на 12% после обвинений Илона Маска в мошенничестве

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бумаги американской Tesla теряют 12% стоимости после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве из-за его заявлений о намерениях сделать компанию непубличной.
По информации из иска, который SEC подала в окружной суд США в Нью-Йорке, это дело включает в себя серию ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных Маском относительно того, чтобы сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной. По данным телеканала CNBC, предприниматель уже назвал эти обвинения необоснованными.
Ранее в сентябре агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что министерство юстиции США уже ведет подобное же уголовное расследование.