МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Банк России повысил оценку внешнего долга РФ, по новым данным показатель составил 490,7 миллиарда долларов на 1 июля, следует из материалов регулятора.

В июле ЦБ оценивал внешний долг страны в 485,5 миллиарда долларов. Таким образом, оценка регулятора выросла на 5,2 миллиарда долларов или на 1,1%.

"Объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2018 года составил 490,7 миллиарда долларов, уменьшившись с начала года (то есть за первое полугодие — ред.) на 27,4 миллиарда долларов", — говорится в материалах. Таким образом, долг снизился на 5,3%.

По мнению ЦБ, на снижение оказало кумулятивное воздействие сокращение средств иностранных инвесторов на текущих счетах и депозитах в российских банках; задолженности по ссудам и займам нефинансовых организаций, привлеченным из-за рубежа; а также долговых обязательств по суверенным ценным бумагам, номинированным в российских рублях, находящихся в портфеле нерезидентов.