Татарстан и китайская Wanhua Chemical заинтересованы в сотрудничестве

КАЗАНЬ, 28 сен — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с главой китайской компании Wanhua Chemical Женгтяем Ляо, стороны выразили заинтересованность в развитии взаимодействия, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Минниханов находится в КНР с двухдневной рабочей поездкой, в ходе которой посещает четыре города – Цзинань, Циндао, Яньтай и Тяньцзинь. В рамках поездки состоялись встречи с представителями руководства провинции Шаньдун, участие в бизнес-форуме "Татарстан-Шаньдун", посещение компании по производству тяжелых и средних грузовиков Sinotruk, встреча с руководством компании Haier и китайско-российского технопарка в зоне высоких технологий города Яньтай. Также Минниханов посетил производства китайской химической компании Wanhua Chemical.

"Перспективы развития сотрудничества между Татарстаном и китайской химической компанией Wanhua Chemical обсудили сегодня на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с главой компании Wanhua Chemical Женгтяем Ляо", — говорится в сообщении.

Президент Татарстана сообщил, что нефтегазохимический комплекс является базовым сектором промышленности республики и формирует ключевые позиции в экономике. Республика признана лидером по производству полиэтилена, полистирола, каучуков и шин для грузовых автомобилей. На территории Татарстана расположены крупные химические предприятия — "Казаньоргсинтез" и "Нижнекамскнефтехим", осуществляет деятельность нефтехимический сектор компании "Татнефть". Wanhua Chemical, по его словам, является одной из крупнейших химических компаний Китая.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы обсудить разные модели взаимодействия", — отметил Минниханов.

Глава Wanhua Chemical отметил, что ему известно о развитом нефтехимическом кластере Татарстана. "Мы также рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество и надеемся найти точки соприкосновения с вашими предприятиями", — сказал он.

Генеральные директора татарстанских компаний "Татнефть" и "ТАИФ" рассказали об основных направлениях деятельности предприятий, объемах выпускаемой продукции и планах по дальнейшему развитию производственных мощностей. Также руководству Wanhua Chemical презентовали возможности особой экономической зоны "Алабуга".

В завершение встречи Минниханов пригласил главу китайской компании посетить Татарстан и ознакомиться с промышленным и инвестиционным потенциалом республики.

Wanhua Chemical – китайская химическая компания, занимающаяся производством и продажей полиуретанов, нефтехимических продуктов и специальных химикатов. Имеет пять производственных баз по всему миру и более десятка дочерних компаний и филиалов в разных странах.

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