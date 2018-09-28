Более 1,5 миллиона тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали более полутора миллионов тонн сахарной свеклы, что почти на 600 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Средняя урожайность в регионе превысила 320 центнеров с гектара. Собраны почти 1,5 миллиона тонн сахарной свеклы и переработано более миллиона тонн корнеплодов и произведено более 200 тысяч тонн сахара. Год назад эта цифра составляла 934 тысяч тонн корнеплодов и получено немногим более 120 тысяч тонн сахара", — говорится в сообщении.

В нём уточняется, что погодные условия помогли корнеплодам набрать сахаристости на 2,5% больше, чем в прошлом году, и она составила 19,2%. По валовому сбору сахарной свёклы лидирует Добринский район региона. При этом, самая высокая урожайность в 390 центнеров с гектара зафиксирована в Долгоруковском районе, за ним с показателем по 354 центнера с гектара следуют Тербунский и Становлянский районы.

Пресс-служба уточняет, что несмотря на начавшиеся дожди, темпы уборки урожая не снижаются. В 2018 году, как и год назад, аграрии Липецкой области планируют собрать свыше пяти миллионов тонн свёклы.

"Сахарная свекла — стратегическая культура для региона. Липецкие аграрии все последние годы бьют собственные рекорды по ее сбору. Они не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и успешно реализуют выращенный урожай в других регионах страны. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства и применении передовых научных достижений", — цитирует пресс-служба слова главы области Олега Королева.

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