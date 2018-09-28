"Победа" перевезла пять миллионов пассажиров с начала года

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа", входящая в Группу "Аэрофлот", перевезла пятимиллионного пассажира с начала года, говорится в сообщении лоукостера.

"Юбилейным" пассажиром стала Полина Казаева. Она вылетела пятницу из московского аэропорта Внуково в аэропорт Бегишево (Нижнекамск).

Таким образом, впервые за всю историю полетов "Победа" обслужила 5 миллионов пассажиров до истечения года. Всего в 2018 году планируется перевезти не менее 7 миллионов человек — на 50% больше прошлогоднего показателя.

"Это действительно большой успех и большая победа нашего перевозчика. Сегодня мы встречаем 5-миллионного пассажира авиакомпании "Победа". Это значительный шаг вперед, и надо отдать должное команде "Аэрофлота", руководителям авиакомпании "Победа", аэропорту Внуково и другим аэропортам, с которыми ведется сотрудничество", — сказал замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, слова которого приводятся в сообщении.

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" — Председатель Совета директоров ООО "Авиакомпания "Победа" Виталий Савельев заявил на церемонии чествования юбилейного пассажира: "Сегодняшнее событие ясно свидетельствует: проект низкобюджетного перевозчика состоялся и оказался в высшей мере успешным, крайне нужным России и ее населению. Авиакомпания "Победа" изменила облик нашей отрасли и во многом предопределяет ее будущее. Благодаря нашему лоукостеру сотни тысяч россиян со скромными доходами впервые в жизни смогли позволить себе авиаперелет. На тех маршрутах, где появляется "Победа", тут же происходит снижение тарифов и у других перевозчиков. Это — проект не только Аэрофлота, но и всей страны, который пользуется вниманием и поддержкой президента России".

Председатель совета директоров АО "Международный аэропорт "Внуково" Виталий Ванцев отметил, что "Победа" открыла новые маршруты для многих людей, при этом предлагая отличное качество обслуживания и высокую регулярность полетов.

"Победа" — давно уже не маленькая компания, не стартап, не пилотный проект. "Победа" — крупный и значимый участник не только на российском, но и на международном рынке. Сегодня мы перевезли клиента под номером 5000000. Мы впервые достигли такого показателя в течение года. Выбор наших клиентов — главная оценка нашей работы", — процитировала пресс-служба лоукостера генерального директора авиакомпании "Победа" Андрея Калмыкова.