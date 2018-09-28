Силуанов возглавит экспертную группу по неналоговым платежам бизнесменов

ГОРКИ, 28 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что создал экспертную группу по вопросам неналоговых платежей предпринимателей, ее возглавит первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Я образовал экспертную группу по вопросам неналоговых платежей предпринимателей. Возглавит ее мой первый заместитель, он же министр финансов Антон Германович Силуанов, ну и естественно здесь участвуют все наши основные бизнес-объединения и конечно РСПП", — сказал Медведев на встрече с главой РСПП Александром Шохиным.

"Вы сами, выступая, предлагали разные варианты по взысканию неналоговых платежей и юридическому оформлению порядка взимания неналоговых платежей: будет ли это делаться через горнило Налогового кодекса, или это будет отдельный закон, или какая-то совмещённая модель. Все это не абстрактные какие-то юридические модели, а в конечном счёте от этого будет зависеть и, с одной стороны, взыскание неналоговых платежей, а с другой стороны то, насколько это будет посильно для бизнеса, насколько прозрачны и понятны будут эти процедуры, каким образом вообще будут появляться те или иные неналоговые платежи", — добавил премьер.

Шохин, в свою очередь, отметил, что, по мнению бизнеса, главная задача — в том, чтобы не появлялись неналоговые платежи по упрощённой процедуре, нужно законодательное оформление.

"Я думаю, что уже в ближайшее время мы сможем в рамках этой экспертной рабочей группы выйти на решение, в частности министерство финансов готовит как раз первую часть, там, где речь идёт о Налоговом кодексе. Здесь мы опять будем просить Вас обратить внимание на то, что здесь нужны достаточно длительные переходные периоды, потому что Налоговый кодекс может означать и всю полноту ответственности. Сейчас в большей степени административная ответственность за эти платежи, а может появиться уголовная", — сказал Шохин.

Премьер согласился с тем, что неналоговые платежи должны быть закреплены законодательно.

"Я думаю, что это абсолютно правомерный подход, потому что действительно неналоговые платежи существуют, но они не должны возникать просто исходя из соображений целесообразности, если возникло желание у того или иного ведомства, потому что суть неналогового платежа — она всё-таки остаётся очень близкой к налоговой: это обязательное зачисление той или иной суммы в доход бюджета. И в принципе с точки зрения экономической особенной разницы между ними нет. Именно поэтому мы договорились, что это все будет оформлено в рамках закона, чтобы подобного рода неналоговые платежи не возникали действительно в результате действий тех или иных ведомств. Давайте этот процесс доведем до конца, я готов впоследствии уже встретиться, окончательно выслушать", — заключил Медведев.