Тимошенко пообещала ликвидировать "Нафтогаз"

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах ликвидирует газовую компанию "Нафтогаз".

"В первую очередь, мы ликвидируем НАК "Нафтогаз" как посредника, который не нужен. А также, если НАК "Нафтогаз" насоздает другие посреднические структуры, а он сейчас планирует это сделать, для продажи природного газа украинцам <…> все это будет ликвидировано", — сказала Тимошенко на брифинге, который транслировал телеканал Newsone.

При этом политик отметила, что нельзя допустить продажи 49% акций газотранспортной системы (ГТС) Украины. По ее словам, это попытка президента Петра Порошенко через подставных лиц приобрести ее в собственность.

Тимошенко заявила, что ее фракция зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий любые манипуляции с украинской ГТС, которую экс-премьер оценивает в 300 миллиардов долларов.

"Сразу после того, как народ Украины уберет Порошенко с должности президента газотранспортная система, так же как "Криворожсталь", также как шельф Черного моря будут возвращены назад народу Украины", — сказала Тимошенко, добавив, что считает это своим обязательством.

Кроме того, по ее словам, без каких-либо выплат собственникам государству вернут месторождения газа.

Ранее компания "Нафтогаз" заявила, что считает целесообразной продажу до 49% в уставном капитале украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) международному партнеру для сохранения транзита природного газа через Украину в Евросоюз.